التعليم: لا تغيير فى مناهج الصف الثالث الثانوى هذا العام

أكد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن ما تداولته ببعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء حول تغيير منهج الصف الثالث الثانوى العام للعام الدراسى 2020-2021، عار تماما عن الصحة.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتغيير منهج الصف الثالث الثانوى للعام الدراسى 2020 - 2021، مُوضحةً أن مناهج الصف الثالث الثانوى المقررة هذا العام كما هى دون أى تغيير أو اختلاف عن العام الدراسى السابق، مناشدةً أولياء الأمور والطلاب عدم الانسياق وراء هذه الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وفى السياق ذاته، أوضحت "التربية والتعليم" أن نظام التشعيب بالثانوية العام مازال قائما هذا العام 2020 -2021، وسيكون "أدبى، علمى علوم، وعلمى رياضة"، كما أن الامتحان سيكون إلكترونيا، ويتم تصحيحه أيضًا بصورة إلكترونية باستخدام النظام الجديد، إذ سيتم تصميم 4 نماذج امتحان مختلفة عن طريق إنشاء بنوك أسئلة لتقديم نماذج امتحانات مختلفة بنفس درجة الصعوبة للسيطرة على الغش، كما سيتم إتاحة فرصة امتحان إضافية للطلاب على أن يتم احتساب المجموع الأعلى "امتحان فى شهر يونيو وفرصة أخرى للتحسين فى شهر أغسطس".



وناشد الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة بين صفوف الطلاب وأولياء الأمور، وفى حالة وجود أى استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة "27963273".