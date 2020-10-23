صور.. وزير الشباب يقود ماراثوان للدراجات بمحور المحمودية

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وشارك فى الماراثون، الذى يعد الثانى على محور المحمودية، ما يزيد عن 2000 شاب من مراكز الشباب وأعضاء الفرق الرياضية، وذلك بحضور الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية.
وقال محافظ الإسكندرية أن محور المحمودية يعد أحد شرايين المرور الجديدة، التى أحدثت نقلة نوعية كبيرة في الحياة، وخلق أسلوب حياة رياضى جديد لممارسة الرياضة عليها
وأشار الشريف إلى المحور ليس فقط طريق مرورى ولكنه مشروع تنموي متكامل يضم 14 نقطة تنموية شاملة كافة الخدمات، ليعد بذلك أهم المشروعات التنموية التى أقيمت على أرض الإسكندرية.
وقدم المحافظ الشكر لوزير الشباب والرياضة لإقامة الماراثون، وتشجيع الشباب وجميع الفئات العمرية على ممارسة الرياضة، متمنيا إقامة العديد من السباقات أسبوعيا.
وحث الشريف الجميع على المشاركة فى ماراثون ركوب الدراجات والجرى والمشى التى تنفذها الجهات المعنية بجميع أنحاء المحافظة، وجعل الرياضة أسلوب حياة للحفاظ على صحتهم.
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