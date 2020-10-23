التموين: المخزون الاستراتيجى من السكر آمن ويكفى حاجة المستهلكين

أكد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن ما تداولته ببعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء حول نقص الكميات المعروضة من السكر على البطاقات التموينية، عار تماما عن الصحة.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لنقص الكميات المعروضة من السكر على البطاقات التموينية بأى محافظة، مُوضحةً انتظام ضخ كميات وفيرة من السلع بما فيها السكر يوميا بالأسواق وجميع فروع المجمعات الاستهلاكية وبقالى التموين وفروع مشروع جمعيتي، وأن المخزون الاستراتيجى من السكر آمن ويكفى حاجة المستهلكين لمدد كافية، مُشددةً على شن حملات تفتيشية على الأسواق.

وأوضحت "التموين" أنه فى إطار حرص الدولة على تعزيز الاحتياطى الاستراتيجى من السلع الأساسية، يتم تطبيق خطة تطوير صناعة السكر، إذ نجحت الدولة المصرية فى تحقيق 75% من الاكتفاء الذاتى من السكر، كما تم توقيع عقد التطوير بين شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وتحالف دولى مكون من 4 شركات "سيجمان، بى إم أيه، ماين كابيتال – رونالد بيرجر"، بهدف تطوير وتحديث وإعادة هيكلة شركة السكر ومصانعها لتعظيم الاستفادة من هذه الكيانات الوطنية حتى تتمكن من المنافسة محليًا وإقليميًا ودوليًا.

وناشدت "التموين" جميع وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، وفى حالة وجود أى شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية فى المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك "19588".