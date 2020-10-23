التعليم: لم يصدر أى قرار بإلغاء قصة اللغة العربية بجميع المراحل

نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما تردد فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء بشأن إلغاء القصة من مقرر اللغة العربية فى جميع المراحل التعليمية.





وتواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء القصة من مقرر اللغة العربية فى كل المراحل التعليمية.

وأشارت الوزارة، فى بيان توضيح الحقائق الصادر عن مجلس الوزراء اليوم الجمعة، إلى أن الهدف من تدريس القصة هو إكساب الطلاب المهارات اللغوية والفكرية التى تساعدهم فى كتابة الموضوعات المختلفة، مُحذرةً من الانسياق وراء تلك الشائعات التى تستهدف تضليل الطلاب وأولياء الأمور وإفساد العملية التعليمية.