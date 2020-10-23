البعثات الدبلوماسية بالخارج تواصل تسلم مظاريف التصويت البريدى للمواطنين المصريين فى انتخابات...

تواصل السفارات والقنصليات المصرية بالخارج فى 124 دولة اليوم (الجمعة) ولليوم الثالث والأخير تسلم مظاريف التصويت البريدى للمواطنين المصريين بالخارج فى انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠. وتستمر 140 لجنة فى المقرات الدبلوماسية فى تلقى المظروفات حتى الساعة التاسعة مساء اليوم بالتوفيت المحلى للبلد محل الاعتماد وذلك وفقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات التى حددت ثلاثة أيام (الاربعاء والخميس والجمعة) لتصويت المصريين بالخارج بالنسبة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب والتى تشمل 14 محافظة. كما تتابع غرفة عمليات وزارة الخارجية وعلى مدار الساعة اجراءات تصويت المصريين فى الخارج.

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