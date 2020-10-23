أخبار مصرية

الوزراء يوضح الحقائق والرد على ما يُثار من شائعات

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الجمعة، 23 أكتوبر 2020 11:18 صـ

الأخبار الجمعة، 23 أكتوبر 2020 10:16 صـ بتوقيت القاهرة 2020-10-23 10:16:00
دوت الخليج
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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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