القوي العاملة : تعيين 852 شاباً ..منهم 30 شاب من ذوى القدرات...

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة الغربية 852 شاباً، في منشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 30 من ذوي الاحتياجات الخاصة ، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل والذين بلغوا 3174 شاباً ، كما تم توفير 80 فرصة عمل .
وقال الوزير : إن المديرية قامت باستخراج 2346 ترخيص مزاولة حرفة، وشهادات قياس مستوى المهارة للعمال المهنيين والحرفيين ، كما قامت بتخريج 21 متدرجا في مجال التدرج المهني، وإلحاق 13 متدرج آخرين بمنشآت القطاع الخاص .
وأوضح فتحي دسوقي مدير المديرية من خلال تقريره للوزير عن انجازات المديرية خلال سبتمبر الماضي ، أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 805 منشآت ( دوري - حملات) ، وأسفر التفتيش عن تحرير 89 محضراً ، وتلقي 12 شكوي، تم بحث 6 شكاوي منها ، و 6 شكاوى أخري ما زالت تحت البحث من خلال بوابة الشكاوي الإلكترونية ، وبحث 115 شكوى أخري قدمت ورقياً.
أما فى مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 712 منشأة وإعادة التفتيش على 595 منشأة أخري ، وأسفر التفتيش عن تحرير 149 محضراً للسلامة والصحة المهنية ، وإعطاء مهلة قانونية لـ 688 منشأة لإزالة المخالفات .
أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة الغربية 852 شاباً، في منشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 30 من ذوي الاحتياجات الخاصة ، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل والذين بلغوا 3174 شاباً ، كما تم توفير 80 فرصة عمل .
وقال الوزير : إن المديرية قامت باستخراج 2346 ترخيص مزاولة حرفة، وشهادات قياس مستوى المهارة للعمال المهنيين والحرفيين ، كما قامت بتخريج 21 متدرجا في مجال التدرج المهني، وإلحاق 13 متدرج آخرين بمنشآت القطاع الخاص .
وأوضح فتحي دسوقي مدير المديرية من خلال تقريره للوزير عن انجازات المديرية خلال سبتمبر الماضي ، أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 805 منشآت ( دوري - حملات) ، وأسفر التفتيش عن تحرير 89 محضراً ، وتلقي 12 شكوي، تم بحث 6 شكاوي منها ، و 6 شكاوى أخري ما زالت تحت البحث من خلال بوابة الشكاوي الإلكترونية ، وبحث 115 شكوى أخري قدمت ورقياً.
أما فى مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 712 منشأة وإعادة التفتيش على 595 منشأة أخري ، وأسفر التفتيش عن تحرير 149 محضراً للسلامة والصحة المهنية ، وإعطاء مهلة قانونية لـ 688 منشأة لإزالة المخالفات .
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