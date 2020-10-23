تشكيل الأهلي المتوقع امام الوداد المغربي في دوري أبطال إفريقيا

استقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الوداد المغربي في دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الأهلي فريق الوداد على ملعب استاد القاهرة في تمام التاسعة من مساء اليوم الجمعة، في إياب الدور نصف نهائي لدوري الأبطال.

وسيجري موسيماني تغييرا وحيدا على التشكيل الذي خاض به مواجهة الذهاب، حيث سيدفع بأحمد فتحي في مركز الظهير الأيسر بدلا من التونسي علي معلول، الذي تحوم الشكوك حول مشاركته.

وكان علي معلول اشتكى من شد في العضلة الخلفية، ليُفضل موسيماني استبعاده من تقسيمة الفريق التي أجريت خلال المران الأخير أمس الخميس، لتصبح مشاركته أمام الوداد محل شك.

ويأتي التشكيل المتوقع للأهلي لمباراة الوداد كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، أحمد فتحي.

الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية.

وسط الهجوم: حسين الشحات، محمد مجدي أفشة، جونيور أجايي.

وفي الهجوم: مروان محسن.

ويدخل الأهلي مباراة العودة متسلحًا بالفوز الثمين الذي حققه في مواجهة الذهاب قبل بضعة أيام في كازابلانكا بهدفين دون رد، سجلهما محمد مجدي أفشة وعلي معلول.

ويتطلع الأهلي لحسم بطاقة التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ13 في تاريخه، والمضي نحو استعادة لقبه المفضل من أجل تعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بدوري الأبطال الذي تُوج به 8 مرات.