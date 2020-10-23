حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم السبت 24-10-2020

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حظك اليوم برج القوس السبت 24-10-2020
الصعيد المهني / هذا حال الدنيا يجب ان تتعلم وتقع في الأخطاء عدة مرات , قم بالنهوض وانفض الغبار وابدا حياة جديدة
على الصعيد العاطفي / الأمور تسير بشكل جيد وعلاقتك بحبيبك في تطور , استمر في ذلك
على الصعيد الصحي / مشاكل المعدة حلها الوحيد اتباع نظام غذائي صحي خالي من المواد التي تهيج المعدة
حظك اليوم برج العقرب السبت 24-10-2020
الصعيد المهني / المستقبل امامك لا تشعر باليأس بسبب الأيام المرة والصعبة التي تمر بها , هذا اليوم فرصة لتحسين أيام الشدة
على الصعيد العاطفي / حاول البحث عن الشخص المناسب الذي يناسب عقليتك ونفسيتك , حتى تبني معه حياة مليئة بالسعادة
على الصعيد الصحي / تناول صحن سلطة في كل وجبة يجعل صحتك مثالية ويحرق السعرات الحرارية .
حظك اليوم برج الدلو السبت 24-10-2020
الصعيد المهني / أعمل على تحقيق أهدافك بشكل مستمر , حاول تكثيف جهودك في الوصول الى هدفك
على الصعيد العاطفي / اجلس مع افراد العائلة ومازحهم حاول ادخال نوع من الفرع والسرور عليهم
على الصعيد الصحي / لا تجلس لأكثر من 8 ساعات امام شاشة الكمبيوتر , ذلك ممكن أن يؤذيك
حظك اليوم برج السرطان السبت 24-10-2020
الصعيد المهني / مولود برج السرطان معروف ان حماسه لا نهائي وأنه يحب دائما روح الفريق ويعمل تحت الضغوطات
على الصعيد العاطفي / حاول الجلوس مع شريك حياتك اليوم ومعرفة جميع متطلباته , اهتم به
على الصعيد الصحي / قم ببمارسة الرياضة بشكل يومي وبشكل مستمر حتى لا تفقد لياقتك
حظك اليوم برج العذراء السبت 24-10-2020
الصعيد المهني / يوم مشرق بالنسبة لك يا مولود برج العذراء , حاول إنجاز المهام التي كنت تؤجلها
على الصعيد العاطفي / تشعر بأنك مشتاق الى حبيبك وتشعر بالحنين إليه اليوم هوا يوم مناسب لتفعل ما يحلو لك
على الصعيد الصحي / تنعم بصحة جدية يجب عليك التركيز على الحفاظ عليها بشكل مثالي
حظك اليوم برج الميزان السبت 24-10-2020
الصعيد المهني / يوم روتيني , تشعر ببعض الممل ولكن لا يوجد داعي للقلق استرخي قليل وصفي ذهنك
على الصعيد العاطفي / الأعتراف بالحق فضيلة , لا تعاند وتصر على اخطائك , قد يؤدي ذلك الى تدهور علاقتك مع شريك حياتك
على الصعيد الصحي / الطب البديل خيار جيد لمعالجة بعض الأمراض التي تعاني منها
حظك اليوم برج الأسد السبت 24-10-2020
الصعيد المهني / يوم هادئ لا يوجد مشاكل , مرتاح وتشعر بالاستقرار والهدوء في العمل , استغل هذا اليوم
على الصعيد العاطفي / هناك العديد من الأمور التي سيخبرك بها شريك حياتك اليوم , حاول الاستماع بشكل جيد وإظهار الاهتمام
على الصعيد الصحي / الوزن الزائد يزيد من المشاكل الصحية خصوصا تصلب الشرايين والعديد من الأمراض
حظك اليوم برج الحوت السبت 24-10-2020
الصعيد المهني / انتا ذكي جدا , حاول إستغلال ذكائك بالبحث عن وظيفة مناسبة أو الشروع في مشروع يدر عليك المال
على الصعيد العاطفي / شخصيتك القيادية وقدرتك على التعامل مع المواقف يجعل حبيبك ينظر اليك نظرة احترام
على الصعيد الصحي / كاسة الليمون في الصباح الباكر كفيلة لقتل الأمراض والفايروسات
حظك اليوم برج الثور السبت 24-10-2020
الصعيد المهني / يوم سيء لك يا مولود برج الثور , هناك من يحاول الوقوع بك , انتبه من حولك وأعرف لمن تعطي أسرارك
على الصعيد العاطفي / لا تدخل في حوارات ومناقشات حادة في هذا اليوم مع حبيبك , اليوم ليس يوم مناسب للنقاشات
على الصعيد الصحي / لا تشرب المنبهات القهوة أو الشاي بشكل كثير , يمكن أن يؤثر ذلك بالسلبي على صحتك وتركيزك
حظك اليوم برج الجدي السبت 24-10-2020
الصعيد المهني / يوم مميز بالنسبة لك يا مولود برج الجدي تشعر بالحماس والحيوية والرغبة في تقديم أفضل ما لديك
على الصعيد العاطفي / الحب هوا سبيل الحياة لذلك حاول بناء علاقة مع شريك مناسب الذي يتفهمك ويبادلك نفس الشعور
على الصعيد الصحي / الصعود على الدرج يوميا يعتبر رياضة , نصيحة لا تستخدم المصعد واستخدم الدرج
حظك اليوم برج الحمل السبت 24-10-2020
الصعيد المهني / العمل لإرضاء مديرك فقط هذا ليس كافي , حاول تطوير مهاراتك وتعلم اشياء جديدة حتى تفيدك في حياتك
على الصعيد العاطفي / ضغوط العمل لا تجعلها عائق وحجة تستخدمها للابتعاد عن شريك حياتك .
على الصعيد الصحي / خروجك من المنزل واحتساء كوب من القهوة أو الشاي يزيل التوتر والاكتئاب
حظك برج الجوزاء السبت 24-10-2020
الصعيد المهني / يجب عليك تحسين اداء عملك , ومحاولة استغلال الوقت والانجاز حتى تستطيع تريح جسدك بعد ذلك
على الصعيد العاطفي / حبيبك في انتظار شيء منك , ربما تكون هدية شخصية أو كلام رومانسي , لا تهمل ذلك
على الصعيد الصحي / القيام بتمارين الكارديو مهمة جدا لنمو عضلاتك وزيادة ليونتك وحيويتك
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم السبت 24-10-2020 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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