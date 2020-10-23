حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم السبت 24-10-2020

حظك اليوم برج القوس السبت 24-10-2020

الصعيد المهني / هذا حال الدنيا يجب ان تتعلم وتقع في الأخطاء عدة مرات , قم بالنهوض وانفض الغبار وابدا حياة جديدة

على الصعيد العاطفي / الأمور تسير بشكل جيد وعلاقتك بحبيبك في تطور , استمر في ذلك

على الصعيد الصحي / مشاكل المعدة حلها الوحيد اتباع نظام غذائي صحي خالي من المواد التي تهيج المعدة

حظك اليوم برج العقرب السبت 24-10-2020

الصعيد المهني / المستقبل امامك لا تشعر باليأس بسبب الأيام المرة والصعبة التي تمر بها , هذا اليوم فرصة لتحسين أيام الشدة

على الصعيد العاطفي / حاول البحث عن الشخص المناسب الذي يناسب عقليتك ونفسيتك , حتى تبني معه حياة مليئة بالسعادة

على الصعيد الصحي / تناول صحن سلطة في كل وجبة يجعل صحتك مثالية ويحرق السعرات الحرارية .

حظك اليوم برج الدلو السبت 24-10-2020

الصعيد المهني / أعمل على تحقيق أهدافك بشكل مستمر , حاول تكثيف جهودك في الوصول الى هدفك

على الصعيد العاطفي / اجلس مع افراد العائلة ومازحهم حاول ادخال نوع من الفرع والسرور عليهم

على الصعيد الصحي / لا تجلس لأكثر من 8 ساعات امام شاشة الكمبيوتر , ذلك ممكن أن يؤذيك

حظك اليوم برج السرطان السبت 24-10-2020

الصعيد المهني / مولود برج السرطان معروف ان حماسه لا نهائي وأنه يحب دائما روح الفريق ويعمل تحت الضغوطات

على الصعيد العاطفي / حاول الجلوس مع شريك حياتك اليوم ومعرفة جميع متطلباته , اهتم به

على الصعيد الصحي / قم ببمارسة الرياضة بشكل يومي وبشكل مستمر حتى لا تفقد لياقتك

حظك اليوم برج العذراء السبت 24-10-2020

الصعيد المهني / يوم مشرق بالنسبة لك يا مولود برج العذراء , حاول إنجاز المهام التي كنت تؤجلها

على الصعيد العاطفي / تشعر بأنك مشتاق الى حبيبك وتشعر بالحنين إليه اليوم هوا يوم مناسب لتفعل ما يحلو لك

على الصعيد الصحي / تنعم بصحة جدية يجب عليك التركيز على الحفاظ عليها بشكل مثالي

حظك اليوم برج الميزان السبت 24-10-2020

الصعيد المهني / يوم روتيني , تشعر ببعض الممل ولكن لا يوجد داعي للقلق استرخي قليل وصفي ذهنك

على الصعيد العاطفي / الأعتراف بالحق فضيلة , لا تعاند وتصر على اخطائك , قد يؤدي ذلك الى تدهور علاقتك مع شريك حياتك

على الصعيد الصحي / الطب البديل خيار جيد لمعالجة بعض الأمراض التي تعاني منها

حظك اليوم برج الأسد السبت 24-10-2020

الصعيد المهني / يوم هادئ لا يوجد مشاكل , مرتاح وتشعر بالاستقرار والهدوء في العمل , استغل هذا اليوم

على الصعيد العاطفي / هناك العديد من الأمور التي سيخبرك بها شريك حياتك اليوم , حاول الاستماع بشكل جيد وإظهار الاهتمام

على الصعيد الصحي / الوزن الزائد يزيد من المشاكل الصحية خصوصا تصلب الشرايين والعديد من الأمراض

حظك اليوم برج الحوت السبت 24-10-2020

الصعيد المهني / انتا ذكي جدا , حاول إستغلال ذكائك بالبحث عن وظيفة مناسبة أو الشروع في مشروع يدر عليك المال

على الصعيد العاطفي / شخصيتك القيادية وقدرتك على التعامل مع المواقف يجعل حبيبك ينظر اليك نظرة احترام

على الصعيد الصحي / كاسة الليمون في الصباح الباكر كفيلة لقتل الأمراض والفايروسات

حظك اليوم برج الثور السبت 24-10-2020

الصعيد المهني / يوم سيء لك يا مولود برج الثور , هناك من يحاول الوقوع بك , انتبه من حولك وأعرف لمن تعطي أسرارك

على الصعيد العاطفي / لا تدخل في حوارات ومناقشات حادة في هذا اليوم مع حبيبك , اليوم ليس يوم مناسب للنقاشات

على الصعيد الصحي / لا تشرب المنبهات القهوة أو الشاي بشكل كثير , يمكن أن يؤثر ذلك بالسلبي على صحتك وتركيزك

حظك اليوم برج الجدي السبت 24-10-2020

الصعيد المهني / يوم مميز بالنسبة لك يا مولود برج الجدي تشعر بالحماس والحيوية والرغبة في تقديم أفضل ما لديك

على الصعيد العاطفي / الحب هوا سبيل الحياة لذلك حاول بناء علاقة مع شريك مناسب الذي يتفهمك ويبادلك نفس الشعور

على الصعيد الصحي / الصعود على الدرج يوميا يعتبر رياضة , نصيحة لا تستخدم المصعد واستخدم الدرج

حظك اليوم برج الحمل السبت 24-10-2020

الصعيد المهني / العمل لإرضاء مديرك فقط هذا ليس كافي , حاول تطوير مهاراتك وتعلم اشياء جديدة حتى تفيدك في حياتك

على الصعيد العاطفي / ضغوط العمل لا تجعلها عائق وحجة تستخدمها للابتعاد عن شريك حياتك .

على الصعيد الصحي / خروجك من المنزل واحتساء كوب من القهوة أو الشاي يزيل التوتر والاكتئاب

حظك برج الجوزاء السبت 24-10-2020

الصعيد المهني / يجب عليك تحسين اداء عملك , ومحاولة استغلال الوقت والانجاز حتى تستطيع تريح جسدك بعد ذلك

على الصعيد العاطفي / حبيبك في انتظار شيء منك , ربما تكون هدية شخصية أو كلام رومانسي , لا تهمل ذلك

على الصعيد الصحي / القيام بتمارين الكارديو مهمة جدا لنمو عضلاتك وزيادة ليونتك وحيويتك