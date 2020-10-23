فى مجالات الري والمياه..ختام اجتماعات اللجنة الفنية المشتركة بين مصر وجنوب السودان

عقدت اللجنة الفنية المشتركة لمشروعات التعاون الفني بين مصر وجنوب السودان اجتماعها الختامي وبحضور من الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى ومناوا بيتر قادكوث وزير الموارد المائية والرى بجمهورية جنوب السودان لمناقشة واستعراض المباحثات التي تمت على مدار أيام الأسبوع فيما يخص التعاون الثنائي بين البلدين في مجال المياه.

واستعرضت اللجنة الفنية المشتركة بين البلدين تقاريرها على السادة الوزراء فيما يخص أنشطة مشروعات التعاون بين البلدين في مجال الموارد المائية ورفع التوصيات لـ الوزراء للتصديق عليها والتي تساهم بلا شك في دفع أنشطة المشروعات المشتركة في مجال الموارد المائية والرى.

وصرح الدكتور عبد العاطى أن اجتماعات اللجنة الفنية المشتركة بين الدولتين هي الألية التي تقوم بمتابعة تنفيذ أنشطة مشروعات التعاون وتقوم بتسهيل أي معوقات قد تواجه سير العمل في أنشطة المشروعات، وساهمت هذه اللجنة متابعة العديد من الإنجازات التي تحققت في المشروعات المشتركة بين البلدين مثل مشروعات توفير مياه الشرب النقية من خلال إنشاء محطات مياه الشرب الجوفية المزودة بالطاقة الشمسية وخزان علوي وخطوط توزيع لتوصيل المياه النقية ولتسهيل وصول المواطنين لمصدر دائم لمياه الشرب، كذلك مشروعات انشاء سدود حصاد مياه الأمطار للاستفادة منها في توفير مياه الشرب للمواطنين وللثروة الحيوانية، كذلك إقامة المراسي النهرية لربط المدن بحوض بحر الغزال، ومشروعات انشاء محطات قياس المناسيب والتصرفات لجمع البيانات والمعلومات المطلوبة لأعداد الدراسات الفنية وكذلك ستساهم في دراسات التنبؤ بالفيضانات للحد من مخاطرها، بالإضافة الى مشروع انشاء معمل لتحليل نوعية المياه والذى يقدم خدماته اعداد تقرير نوعية المياه للجهات الحكومية والقطاع الخاص بجنوب السودان، بالإضافة الى التركيز على التدريب وبناء القدرات.

ومن جانبه صرح مناوا بيتر وزير الموارد المائية والرى خلال الاجتماع الختامي على شكرة وتقديره لهذه الزيارة متطلعًا لنقل ما شاهده في الزيارات الميدانية الى جنوب السودان والاستفادة من التعاون مع مصر ليس في مجال الموارد المائية فقط بل في كافة المجالات، كما أكد على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون بين الوزارتين في مختلف مجالات المياه.