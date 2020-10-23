عاجل بالصور.. القوات البحرية تنقذ مركبا يرفع العلم التركى بالبحر المتوسط

نجحت القوات البحرية المصرية فى إنقاذ أحد المراكب التى ترفع العلم التركى فى عمق البحر الأبيض المتوسط بعد إصداره إشارة استغاثة الساعة الثانية عشر ظهر أمس، تفيد بحدوث عطل فنى مفاجئ على بعد 270 كم شمال مدينة سيدى برانى.





وصدرت الأوامر بدفع الفرقاطة المصرية "الظافر" لموقع الحدث، وتم نقل جميع الركاب على متن الفرقاطة المصرية بإجمالى 57 شخصا "48 رجلا، 6 سيدات، و3 أطفال" من جنسيات مختلفة "31 عراقيا، و23 إيرانيا، و2 من تركيا، وشخص مصرى". كما تم سحب المركب العاطل ورسوه صباح اليوم على رصيف قاعدة 3 يوليو البحرية بجرجوب، وتم تقديم العلاج الطبى اللازم، والاحتياجات الإدارية كافة، لجميع الركاب، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بواسطة السلطات المختصة.

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