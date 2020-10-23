الوطنية للانتخابات تواصل متابعة الإجراءات النهائية لانتخابات النواب

وأوضح بيان صحفى للهيئة، أن الجهات المختصة تقوم بتجهيز مقرات الاقتراع التى حددتها الوطنية للانتخابات على أعلى مستوى، تمهيدا لبدء استقبال الناخبين بدءا من صباح غد السبت، وذلك من خلال توفير كشافات طوارئ تحسبا لأى طارئ وتوفير مقاعد للناخبين، فضلاً عن تدبير كراسى طبية متحركة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، ووضع علامات تباعد أمام اللجان وساحات الانتظار اتساقا مع خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا وتنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من ارتداء الأقنعة الطبية "كمامات" وتباعد اجتماعى ومسافة أمان بين الناخبين.
كما يتم تركيب مظلات، وتنظيم أماكن الدخول والخروج للحفاظ على التباعد الاجتماعى، مع تكثيف أعمال التعقيم بها ومراجعة صلاحية وسائل ومعدات الحماية المدنية ودورات المياه، مع تكثيف أعمال النظافة العامة والتعقيم والتطهير خارج وداخل اللجان وإنارة المداخل والطرق المؤدية إليها.
وبدأ القضاة المشرفون على الانتخابات بالمحافظات فى الانتقال أمس إلى مقرات لجانهم، ويتم نقل القضاة إلى المحافظات النائية والبعيدة بطائرات، فى وجود تنسيق كامل بين الهيئة الوطنية للانتخابات والقوات المسلحة والداخلية لتأمين يومى الانتخابات.
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