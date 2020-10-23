الإنتاج الحربى تحتفل بأول طلقة ذخيرة.. والوزير: نحن ركيزة التصنيع العسكرى

قال المهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، بمناسبة الاحتفالية التى تقيمها الوزارة بمناسبة العيد السادس والستين للإنتاج الحربى، إن هذا العيد يأتى للاحتفال بذكرى إنتاج أول طلقة ذخيرة مصريـة بإحدى شركات الإنتاج الحربى فى 23 أكتوبر 1954.





وأكد الوزير، فى بيان صحفى، على شعوره بالفخر بالعاملين بالإنتاج الحربى وبإنجازاتهم وما يبذلوه من عمل جاد وجهد، وهذا العام نسعى لتكريم عدد أكبر من المتميزين فى جميع القطاعات والمجالات بالإنتاج الحربى لتشجيع العاملين فى "الإنتاج الحربى" على الابتكار والإبداع.

وأشار الوزير "مرسى" إلى أن الوزارة تسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق رؤيتها واستراتيجيتها التى تهدف إلى إحداث تطوير شامل لشركات ووحدات الإنتاج الحربى من خلال تحديث خطوط الإنتاج والمعدات والآلات والمعامل البحثية والتكنولوجية المتوفرة لديها وإدخال أحدث أساليب التصنيع الحديثة، إلى جانب تطوير منظومة الموارد البشرية بالشركات والوحدات، والاستعانة بأحدث نظم الجودة والتدريب والبحوث والتسويق، والاهتمام بتمكين الشباب وتأهيلهم للقيادة وتصعيد الكوادر المتميزة لشغل مناصب قيادية.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربى، على أن الوزارة تعد الركيزة الأولى للتصنيع العسكرى من خلال تلبية جميع مطالب واحتياجات القوات المسلحة من أسلحة وذخائر ومعدات للحفاظ على أمن واستقرار الوطن وسلامة أراضيه، كما تعد ذراع صناعى للدولة من خلال استغلال فائض الطاقات الإنتاجية المتوفرة لتلبية متطلبات السوق المصرى والمساهمة فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى بالدولة بالتعاون مع مختلف الجهات بالدولة.

وشدد الوزير، على أن هذا الدور لن يكتمل إلا بجهد سواعد أبناء الإنتاج الحربى المخلصين لدفع عجلة الإنتاج والتنمية ومواكبة أحدث التكنولوجيات فى التصنيع، لذلك ستشهد الفترة المقبلة تطوراً ملحوظاً فى مصانع ووحدات الإنتاج الحربى، وسوف يتم العمل خلال الفترة المقبلة على رؤية استراتيجية واضحة لهذا التطوير.