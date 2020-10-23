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الإنذار الأحمر.. العاملون بالسياحة يستعدون للتظاهر في ألمانيا

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تدشن معظم الاتحادات والجمعيات السياحية فى ألمانيا لاطلاق تظاهرات حاشدة يوم الاربعاء المقبل بهدف لفت الانتباه الى وضعهم المأساوي نتيجة لتضررهم من إجراءات وتداعيات على القطاع.

تحمل التظاهرات المقرر انطلاقها شعار " الانذار الاحمر" نتيجة الوضع الكارثي لصناعة السياحة ومطالبة الحكومة الفيدرالية بإجراءات الإغاثة الضرورية العاجلة لمنع انهيار الشركات والمنشآت السياحية.

وأوضح دكتور سعيد البطوطي المستشار الاقتصادي بمنظمة السياحة العالمية انه من المقرر أن يتجمع موكب السيارات في الساحة الأولمبية في برلين Olympischen Platz الساعة 10 صباحًا، وحوالي الساعة 14:30 عند بوابة براندنبورج Brandenburger Tor.

وقال البطوطي ان المظاهرة يشترك بها الاتحاد الألماني للسياحة DRV والاتحاد الفيدرالي لصناعة السياحة الألمانية BTW واتحاد الفنادق والمطاعم Dehoga ، بالإضافة إلى اندماج بعض الجمعيات الخاصة مثل موفري خدمات السفر عبر الإنترنت VIR و جمعية الشركات الصغيرة والمتوسطة ASR و وجمعية سياحة الحافلات RDA وجمعية GBK Quality Association for Bus Comfort وجمعية السياحة الألمانية DTV بالإضافة إلى المنظمات التي تعمل في صناعة الاجتماعات والفعاليات MICE

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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