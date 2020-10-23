للتوعية بأهمية المشاركة السياسية.. القومي للمرأة ينظم حملة صوتك لمصر بكرة بجميع المحافظات

نظم المجلس حملته التوعوية بعنوان "صوتك لمصر بكرة" بجميع المحافظات وذلك فى اطار حرص المجلس القومى للمرأة على تعزيز المشاركة السياسية للمرأة بجميع المحافظات تزامنا مع الاستحقاق الانتخابى لمجلس النواب ٢٠٢٠ والمزمع عقده على مرحلتين الاولى خلال يومى يوى ٢٤-٢٥ اكتوبر الجارى، والثانية ٧-٨ نوفمبر ٢٠٢٠ .

وتهدف الحملة إلى توعية السيدات بأهمية المشاركة السياسية الفعالة وحثهن على النزول والادلاء باصواتهن فى انتخابات النواب ٢٠٢٠ ، وممارسة حقهن الدستوري فى تنمية وطنهن والحفاظ على مكتسباتهن التى تحققت فى جميع الاستحقاقات الانتخابية السابقة.

وصرحت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس بأن حملة التوعية بأهمية المشاركة السياسية للمرأة التى نفذها المجلس بجميع المحافظات بعنوان " صوتك لمصر بكره" بدأت بالتزامن مع الاستحقاق الانتخابى لمجلس الشيوخ سبتمبر ٢٠٢٠ ، واستمرت حتى الصمت الانتخابى لمجلس النواب اكتوبر٢٠٢٠.

وتضمنت الحملة عقد لقاءات مباشرة مع وندوات توعية مع السيدات تناولت دعوتهن وأسرهن للمشاركة الايجابية والنزول للتصويت فى الاستحقاقات الانتخابيه ، والتأكيد على أهمية المشاركة للحفاظ على المكتسبات التي تحققت في الفترة السابقة، وإبراز دور المرأة في الاستحقاقات السابقة، سواء الاستفتاء على الدستور أو الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية السابقة، والتاكيد على ان مشاركة المرأة السياسية هى استكمال لدورها الفعال في المجتمع وحق منحه لها الدستور، والتاكيد على ان صوتها امانه ومشاركتها الايجابية واجب وطني،وعلى هامش هذه الندوات واللقاءات تم استخراج بطاقات رقم قومى للسيدات غير القادرات.

وأكدت رئيسة المجلس أن مشاركة السيدات بقوة فى الإستحقاقات السياسية السابقة وتصدرهن المشهد الإنتخابي كان له أثر كبير فى إحداث تغيير ايجابى فى المجتمع.

يذكر ان حملة صوتك لمصر بكره اطلقها المجلس عام ٢٠١٨ بالقرى والنجوع بجميع محافظات مصر قبيل الانتخابات الرئاسية بهدف تعزيز المشاركة السياسية للمرأة ، والتوعية باهميه صوتها الانتخابى، واتخذت العديد من الاشكال منها حملات لطرق الابواب وندوات ولقاءات مباشرة ، واستهدفت حتى الان ١٠ مليون مواطن.