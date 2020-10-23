الرى: تنفيذ 212 إزالة على النيل ومنافع الري والصرف خلال أسبوع

تلقي الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري تقريرًا بشأن موجات الحملات التي تنفذها الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية بالتعاون مع الجهات المعنية فى مجال الإزالات والتي تضمنت تنفيذ (282,031) ألف إزالة على نهر النيل ومنافع الري والصرف منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في يناير 2015 ، فضلا عن إزالة (212) حالة تعدي على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف خلال الأسبوع الثالث من أكتوبر الجاري.

وونفذ قطاع تطوير وحماية نهر النيل (30) إزالة ، فيما قام قطاع الري بتنفيذ (149) إزالة على منافع الري ، إلى جانب قيام هيئة الصرف بتنفيذ (33) إزالة على منافع الصرف.

وفي هذا الصدد أفاد المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بأن القطاع قام بتنفيذ (٣٠ ) إزالة خلال الاسبوع الثالث من شهر أكتوبر ٢٠٢٠ شملت(٣ )إزالة بمحافظة الجيزة و (٧ )إزالة بمحافظة الغربية و(٢ )إزالة بمحافظة المنوفية و (١ )إزالة بمحافظة البحيرة و (٦ )إزالة بمحافظة أسيوط و(٧ )إزالة بمحافظة سوهاج و(٢ )إزالة بمحافظة قنا و( ٢) إزالة بمحافظة أسوان ليكون إجمالي الازالات على مستوى القطاع منذ بدء الحملة حتى الآن (٥٦٤٤٠) إزالة

ومن جانبه صرح المهندس طارق عواد رئيس قطاع الري بأن القطاع قام بإزالة (١٤٩) مخالفة خلال اسبوع من شهر أكتوبر شملت (٢٥) إزالة بمحافظة القليوبية و (٤) إزالة بمحافظة المنوفية و (١١) بمحافظة الجيزة و (١٢) إزالة بمحافظة الدقهلية و (٣٦) إزالة بمحافظة أسيوط و (٢٥) إزالة بمحافظة سوهاج و (٣٦) إزالة بمحافظة الشرقية ليبلغ إجمالي الإزالات بقطاع الري (١٤٧٣٩٩) إزالة

وفي سياق متصل أشار المهندس عاشور راغب عبد الكريم رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بأن الهيئة قامت خلال هذا الأسبوع من شهر أكتوبر 2020 بتنفيذ العديد من الإزالات في نطاق الوجهين البحري و القبلي بلغت (33) إزالة موزعة على أقاليم الصرف بمختلف أنحاء الجمهورية بعدد ( 3 ) محافظات .وقد تضمنت تنفيذ عدد ( 20) إزالة بإقليم شرق الدلتا بزمام محافظات (الشرقية 20 إزالة)، إلى جانب تنفيذ عدد ( 13 ) إزالة بإقليم مصر العليا بزمام محافظة ( أسيوط 7 إزالات - سوهاج 6 إزالات..... هذا ليصبح إجمالي ما تم تنفيذه منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل فى 5 يناير 2015 بعدد (78192)

جدير بالذكر بأن الإزالات تنوعت مابين مبانى خرسانية أو مبانى بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور المصارف أو ردم بالجسور أو قطع جسور المصارف وتوصيل مواسير لصرف المخلفات، وتستمر أعمال الإزالات فى تنسيق تام فى ضوء برنامج الإزالات الذى تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.

هذا وتواصل الوزارة بكافة أجهزتها بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدي الي التعديات على شبكة الترع والمصارف، وتؤكد الوزارة مضيها قدمًا في تنفيذ كافة الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية للحفاظ منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث.