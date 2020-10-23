شعراوي: ١٤ محافظة أنهت استعداداتها لانطلاق المرحلة الأولى لانتخابات النواب غدا

أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، انتهاء ١٤ محافظة من كافة الترتيبات والاستعدادات والتجهيزات الخاصة بانطلاق انتخابات مجلس النواب ، والتي ستنطلق المرحلة الأولى منها غدا السبت الموافق 24 أكتوبر 2020 وتستمر على مدار يومين فى محافظات الجيزة والفيوم و بنى سويف والمنيا وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح وأسيوط وسوهاج والوادى الجديد وقنا والأقصر .

يأتي ذلك فى إطار استعدادات وزارة التنمية المحلية والمحافظات لإجراء انتخابات مجلس النواب 2020 .

وأشار اللواء محمود شعراوي إلي أنه تم التنسيق مع كافة الوزارات والأجهزة المعنية بالانتخابات وعلي رأسها القوات المسلحة ووزارات الداخلية والصحة والسكان والهيئة الوطنية للانتخابات وكافة لتقديم كافة التيسيرات للمواطنين وتوفير المناخ الآمن لهم للإدلاء بأصواتهم بكل حرية .

وقال وزير التنمية المحلية إنه تابع مع المحافظين كافة الترتيبات الخاصة بالانتخابات ، حيث تم توجيه المحافظين خلال الأيام الماضية بالمرور الميدانى على اللجان والتأكيد على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات للانتهاء من التجهيزات والصيانة اللازمة لمقار اللجان الانتخابية وتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والاشغالات وعمليات التطهير والتعقيم في محيط اللجان قبل التصويت وبعده والالتزام بالمسافات الآمنة والتباعد الاجتماعى لحماية وسلامة المواطنين من فيروس كورونا المستجد خلال تواجدهم أمام اللجان وذلك في ضوء تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا ، وتوفير الاحتياجات الإدارية لرؤساء اللجان الفرعية .

وأوضح اللواء محمود شعراوي أن المهمة الرئيسية للمحافظات هي توفير المناخ الآمن وكل سبل الراحة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم وكذا القائمين على العملية الانتخابية من المشرفين والقضاة وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية .

وشدد شعراوي علي أن المحليات تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين في الانتخابات البرلمانية ، لافتًا الي مطالبة الوزارة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية بالحياد تجاه جميع المرشحين وعدم الانحياز لمرشح دون آخر .

وأضاف وزير التنمية المحلية أن غرفة عمليات وإدارة الأزمات الوزارة أتمت استعداداتها وانتهت من التأكيد علي انتهاء كافة التجهيزات الخاصة بالانتخابات في محافظات المرحلة الأولي .

وأشار اللواء محمود شعراوي إلى التنسيق المستمر بين غرفة العمليات بالوزارة وغرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء وغرف العمليات بالمحافظات للتأكد من الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بتجهيز المقار الانتخابية وإقامة المظلات اللازمة لانتظار الناخبين وتوفير أماكن انتظار لائقة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة أمام مقار اللجان خلال عملية التصويت وكذا تعقيم وتطهير اللجان وإلتزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بالأصوات .

وأكد اللواء محمود شعراوي أن المشاركة في الانتخابات حق دستوري مهم لجميع المواطنين ، لافتا إلى الدور الإيجابي والمشاركة الفاعلة للمواطنين فى الاستحقاقات الدستورية السابقة، مما يعبر عن وعي المواطن المصرى في التعبير عن رأيه بكل حرية ، مؤكدًا على نقل الصورة الديمقراطية الحضارية للانتخابات البرلمانية 2020 لكل دول العالم من خلال المشاركة الإيجابية في التصويت بكل حرية.

ووجه وزير التنمية المحلية بتشكيل مجموعات شبابية فى المراكز والمدن والقرى لتوجيه وإرشاد الناخبين وتوعيتهم بالمشاركة في الإنتخابات والادلاء باصواتهم بكل حرية مع المحافظة على التباعد المجتمعي بين الناخبين ، مشددا على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات الـ 14 للعمل بروح الفريق الواحد خلال أيام الانتخابات وما قبلها لظهور المحافظات في هذا العرس الديمقراطي بالصورة اللائقة .