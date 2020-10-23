اليوم.. انتهاء تصويت المصريين بالخارج فى انتخابات النواب

وانطلقت فى التاسعة صباح الأربعاء الماضى وفقًا لتوقيت كل دولة عملية التصويت بـ124 دولة أجنبية، للمسجلين فى محافظات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، ولمدة 3 أيام حتى اليوم الجمعة من التاسعة صباحًا عبر البريد السريع.
ووفًقا للهيئة الوطنية للانتخابات سمح للناخبين الذين سجلوا بياناتهم خلال الفترة من 27 سبتمبر حتى 10 أكتوبر الماضى، والذين وردت أسماؤهم فى قاعدة بيانات ضمن دوائر المرحلة الأولى، أن يصوتوا خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة.
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