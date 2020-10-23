كان فى استقباله الأنبا داود أسقف إيبارشية المنصورة وتوابعها، وعدد من الكهنة، وكان فى صحبته القمص متياس الأنطونى.
ودار حوار بين الطرفين فى جو ملىء بالروحانية، وتبادلا الهدايا التذكارية.
وأجرى الأسقفان والكهنة زيارى منزل أسرة الشماس والخادم الأمين أندرو أمير، وقدموا واجب العزاء لأسرته.
وتعد هذه الزيارة الأولى للأنبا أنطونيوس بعد رسامته مطرانا للكرسى الأورشليمى، بعد أن قضى سنوات دراسته الجامعية بالمنصورة، وخدم أثناء دراسته بكنيسة القديسة دميانة والأربعين عذراء بحى الثانوية بالمنصورة منذ ما يقرب من عشرين عاما.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مطران القدس فى زيارة لإيباراشية المنصورة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.