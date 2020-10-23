مطران القدس فى زيارة لإيباراشية المنصورة

كان فى استقباله الأنبا داود أسقف إيبارشية المنصورة وتوابعها، وعدد من الكهنة، وكان فى صحبته القمص متياس الأنطونى.

ودار حوار بين الطرفين فى جو ملىء بالروحانية، وتبادلا الهدايا التذكارية.

وأجرى الأسقفان والكهنة زيارى منزل أسرة الشماس والخادم الأمين أندرو أمير، وقدموا واجب العزاء لأسرته.

وتعد هذه الزيارة الأولى للأنبا أنطونيوس بعد رسامته مطرانا للكرسى الأورشليمى، بعد أن قضى سنوات دراسته الجامعية بالمنصورة، وخدم أثناء دراسته بكنيسة القديسة دميانة والأربعين عذراء بحى الثانوية بالمنصورة منذ ما يقرب من عشرين عاما.