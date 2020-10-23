قبل بدء التصويت.. اعرف عنوان لجنتك الانتخابية بـ3 طرق

ويتوجه الناخب إلى لجنته التى حددتها الوطنية للانتخابات طبقا للرقم القومى الخاص به، إذ أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، إتاحة آلية استعلام المواطنين عن لجانهم الانتخابية، عبر موقعها الرسمى لتسهيل على الناخبين فى الوصل إلى لجان الاقتراع.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن لأى ناخب الاستعلام عن مكان لجنته الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية ورقمه فى الكشوف الانتخابية من خلال 3 وسائل.
أولا: عبر موقع الهيئة الرسمى هنا، من خلال إدخال رقمك القومى المكون من 14 رقمًا.
ثانيا: إرسال رسالة قصيرة متضمنة الرقم القومى على هاتف رقم 5151.
ثالثا: الاتصال على الخط الساخن 141.
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