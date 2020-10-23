صور.. أمطار متوسطة تضرب الإسكندرية لليوم الثانى

ورفعت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية درجة الاستعداد القصوى والطوارئ، للتعامل مع موجة الطقس السيئ وأى تراكمات مياه الأمطار بالشوارع. ودفعت شركة الصرف الصحى، بالتنسيق مع 3 جهات أخرى هى: "الأحياء وشركتى مياه الشرب، ونهضة مصر للخدمات البيئية والنظافة" بـ 73 سيارة لشفط المياه. من جانبه، قال رضا الغندور، المتحدث الرسمى باسم هيئة ميناء الإسكندرية، إن حركة الملاحة البحرية والسفن وتداول الحاويات تجرى بصورة طبيعية.

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