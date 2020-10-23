سعفان يتابع سير التحقيقات مع الطبيبة المصرية المعتدى عليها بالكويت

بتكليف من وزير القوي العاملة محمد سعفان، قام مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالكويت، بمتابعة الحالة الصحية للطبيبة المصرية (ل. ر. م. ع) التي تعرضت لحادثة اعتداء عليها بالسب والضرب من أحد المواطنين الكويتيين، وذلك بمقر عملها بمستوصف مبارك الكبير الشرقي بالكويت، حيث أطمئن على حالتها الصحية وتابع سير التحقيقات .

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة : إن الوزير تلقي تقريرا عاجلا عبر الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس مكتب التمثيل العمالي بالكويت ، أشار فيه إلي أنه تابع سير التحقيقات، حيث تم استدعاء الطبيبة للتعرف على صورة الجاني بمخفر الرقة.

وقد وجهها المكتب بضرورة الامتثال لهذا الاستدعاء حفاظا على حقوقها القانونية ، وبالفعل امتثلت الطبيبة للاستدعاء وتعرفت على صورة الجانى المختفي حاليا هربا.

وأكد الملحق العمالي أن الطبيبة تتماثل للشفاء وأنها مستمرة فى عملها رغم الاصابات، ورد علي ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي من وجود قطع فى اللسان، كشفت الطبيبة عن أنه جرح نتيجة ارتطام أسنانها بلسانها مع نزيف عندما قام الجاني بدفعها وليس قطع لجزء من اللسان كما يتصور البعض.

وجددت الطبيبة شكرها العميق لوزير القوي العاملة علي الاطمئنان عليها تليفونيا، وبزيارة مكتب التمثيل العمالي المستمرة لها ، معربة عن سعادتها الكبيرة بهذه المكالمة ، واهتمام الدولة ممثلة فى وزارة القوى العاملة، والسفارة والقنصلية المصرية بالكويت، فضلا عن الكويتيين ، مؤكدة أن هذا الاهتمام جعل رأسها مرفوعة وكرامتها محفوظة.

يذكر أن الطبيبة (ل ر م ع) التي تعمل طبيبة أسرة بمستوصف مبارك الكبير الشرقي منذ ٢٠١٠ ،قد تعرضت لحادثة اعتداء بالسب والضرب من أحد المواطنين الكويتيين ويدعي فهاد فالح عبدالله العجمى ، وأنه وفقا لسجلات المستوصف المدون بها كافة بيانات الحادثة ، تكشف عن أنه في أثناء الكشف علي أذنه المواطن الكويتي بمستوصف الرقة محل دوامها يوم الجمعة الماضية -أيام العطلات الأسبوعية- حيث احتجزها بغرفة الكشف الخالية من الكاميرات وانهال عليها بالضرب والسب وإصابتها بكدمات ، ونتج عن ذلك جرح باللسان نتيجة ارتطام الأسنان باللسان، ولم تتمكن من طلب الأمن فاستغاثت صارخة بزملائها الذين حضروا وشاهدوا المعتدى مستمر فى ضربها بحضورهم، وعندما حاولوا أن يوقفوه قام بسبهم وانصرف.

وإن الطبيبة بعد ذلك قامت بالاتصال بزوجها وانتقلا إلى مخفر الرقة بعد أن حصلا على تقرير طبي من مستشفى عيدان بالاصابات، وتم تحرير محضر برقم ١٥٩/٢٠٢٠ الرقة وسجلت القضية جنحة حملت مسمى اعتداء بالضرب علي موظف عام في أثناء تأدية مهامة، وأحيلت القضية إلى الإدارة العامة للتحقيقات.