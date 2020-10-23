ضبط كمية مهربة من الترامادول مع راكب أجنبي بمطار القاهرة

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة راكب أوربي من أصل عربي تهريب كمية من شرائط عقار الترامادول المخدر، بالمخالفة للقانون وتم تحريز المضبوطات.

وأثناء إنهاء إلاجراءات الجمركية على ركاب الطائرة البريطانية القادمة من لندن استوقفت نورا السيد عبد الحميد مأمور اللجنة الجمركية راكب علي كرسي متحرك أثناء خروجه من اللجنة بمعاونة العامل المعين لذلك وبسؤاله عما إذا كان يحمل ما يجب الإفصاح عنه أجاب بالنفي كلف هاني أبو طالب مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2 أحمد جبر مأمور الجمرك.

بتفتيش حقائب الراكب وعددهم اثنتين وذلك علي جهاز الفحص بالأشعة والذي تلاحظ له وجود عبوات دوائية، فتم تكليف أحمد محمد عبد الواحد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن وجود كمية من شرائط عقار الترامادول المخدر مخفاة بين طيات الملابس بإجمالي 460 قرص.

أمر أحمد عبد الهادي عبد البصير مدير إدارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال الراكب للنيابة المختصة للتحقيق.