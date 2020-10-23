انت الان تتابع تفاصيل خبر رسمياً| مجلس الوزراء يكشف حقيقة إلغاء الامتحانات بصفوف النقل في العام الدراسي الجاري والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - كشف منذ قليل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري أنه لا صحة لما تداوله عدد من النشطاء ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء الامتحانات لجميع صفوف النقل خلال العام الدراسي الجاري، وأكدت أنه لا صحة لما تم تداوله وأن تلك الأخبار عارية تماماً من الصحة.

حقيقة إلغاء امتحانات النقل في العام الدراسي الحالي

واكد مركز الإعلام بمجلس الوزراء انه قد تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه صحة لإلغاء الامتحانات بجميع صفوف النقل في العام الدراسي الجديد، وأشارت أن امتحانات التقيم سوف تكون للصفوف من كجي وان وحتى الصف الثالث الابتدائي، أما بالنسبة للصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثالث الثانوي فإن الامتحانات سوف يتم عقدها في موعدها وفق الخريطة الزمنية لتي تم الإعلان عنها، وفقاً للإجراءات الاحترازية القوية والمشددة في ظل مواجهة جائحة كورونا.

وناشد المركز الإعلامي بمجلس الوزراء جميع المواطنين والنشطاء وكذلك وسائل الإعلام، بضرورة تحري الدقة والموضوعية في نشر مثل تلك الأخبار لتي تهدف إلى نشر حالة من البلبة بين المواطنين وأولياء الأمور وكذلك الطلاب.

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وطالب مجلس الوزراء الجميع التواصل مع الجهات المعنية دون وسيط، وذلك من أجل التوصل إلى المعلومات الصحيحة دون مغالطات، حيث أنه يجب التواصل مع وزارة التربية والتعليم للتأكد من نشر المعلومات التي تستند إلى حقائق وليس العكس، مما تؤدي في النهاية إلى إثارة البلبلة بين الجميع وفي حال وجود أي استفسار يجب الاتصال على رم 0227963273.