جامعة القاهرة تتقدم 7 مراكز فى تصنيف US-News وتصل للمرتبة 427

احتلت جامعة القاهرة المركز 427 من بين جامعات العالم بتقدم 7 مراكز عن العام الماضى و88 مركزًا عن عام 2015، ومتصدرة بذلك الجامعات والمؤسسات المصرية، فى التصنيف الأمريكى "يو إس نيوز " US News لأفضل جامعات العالم لعام 2020.





وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، فى بيان صحفى، إن الجامعة تقدمت داخل أفضل 500 جامعة على مستوى العالم، بالإضافة إلى تصنيفها ضمن أفضل 1,5% من الجامعات العالمية الراقية فى يو إس نيوز US News.

وأشار الدكتور الخشت، إلى أن جامعة القاهرة استطاعت خلال الأعوام السابقة أن تكون فى الصدارة على الجامعات المصرية، والتقدم على جامعات عالمية كبرى فى 8 تصنيفات عالمية متنوعة، منها تصنيف "شنغهاى" الصينى والذى تتواجد به الجامعة ضمن أفضل 500 جامعة، إلى جانب حصول الجامعة على المركز 308 عالميا فى التصنيف الهولندى (CWTS) "ليدن".

وأوضح الدكتور الخشت، أن تحول جامعة القاهرة إلى جامعة ذكية من الجيل الثالث يعد أحد أهم العوامل التى ساهمت فى تقدم الجامعة فى هذه التصنيفات العالمية، فضلًا عن عقد عدد من الاتفاقيات والتحالفات مع الجامعات الكبرى المصنفة ضمن أفضل 200 جامعة عالميًا.

وشدد الدكتور الخشت، أن الجامعة اتخذت حزمة قرارات تحفيزية فى ظل توجه الجامعة نحو الاهتمام بالعنصر البشرى المتمثل فى علماء وباحثين الجامعة فى كافة المجالات والتخصصات من خلال زيادة حوافز ومكافآت النشر الدولى وتطوير وإنشاء المعامل والمختبرات بجامعة القاهرة.

وأكد الدكتور الخشت، أن جامعة القاهرة مستمرة وفقًا للخطة الاستراتيجية للمحافظة على المكانة الدولية المرموقة التى حققتها خلال الثلاث سنوات الماضى، بالإضافة إلى العمل لتحقيق مزيد من التقدم العالمى ووضع جامعة القاهرة فى مصاف جامعات الصف الأول عالميًا.

وكشف رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تسعى خلال الفترة القادمة للعمل على إبرام العديد من الاتفاقيات والتحالفات والتوأمة مع جامعات الصفوة فى العالم فى التخصصات المميزة ووظائف المستقبل خاصة وأن الجامعة تعمل على قدم وساق لبدء الدراسة بفرع جامعة القاهرة الدولى أول جامعة على مستوى العالم بنظام البرامج.

جدير بالذكر أن تصنيف US-News الأمريكى يستند على عدة معايير تركز فى الأساس على النجاح الأكاديمى للجامعات، بما فى ذلك السمعة المحلية والعالمية، والبحوث المنشورة بكل عام وأثرها، والتعاون الدولي، ومنح درجة الدكتوراه.