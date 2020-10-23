الحرية المصرى: غرفة عمليات مركزية لمتابعة انتخابات مجلس النواب غدا

يفتتح حزب الحرية المصرى، غدا غرفة العمليات المركزية بمقر الحزب الرئيسى، لمتابعة سير العملية الانتخابية التى ستنطلق غدا السبت وعلى مدار يومين، لانتخاب اعضاء مجلس النواب المصرى.





وتتشكل غرفة العمليات برئاسة الدكتور أحمد إدريس أمين التنظيم، ومحمد القرش، أمين الشؤون المالية ومحمد عبدالعزيز، أمين العضوية، وهانى العجمى، أمين مساعد أمانة التنظيم، وهانى الهلالى أمين مساعد أمانة المجالس المحلية، وعدد من أعضاء الأمانات والهيئات التنظيمية الداخلية بالحزب. وأكد الدكتور أحمد إدريس، أن غرفة العمليات المركزية للحزب ستصدر تقريرا مفصلا خلال فعاليات العملية الانتخابية بمختلف المحافظات. وأضاف إدريس إن الحزب يخوض الانتخابات بعدد 31 مرشح للحزب فى المرحلة الأولى، فى (11 محافظة)، بواقع مرشح واحد فى محافظات (الإسكندرية - الأقصر - البحر الأحمر - أسوان)، ومرشحين فى محافظة مرشح ( أسيوط)، و3 مرشحين فى محافظة (سوهاج)، و 4 مرشحين فى محافظات ( الجيزة - البحيرة - المنيا)، و5 مرشحين فى محافظات (الفيوم - قنا). فيما يخوض كل من المهندس معتز محمود عضو المجلس الرئاسى للحزب عن القائمة الوطنية من أجل مصر عن قطاع الجيزة والصعيد والمحاسب أحمد مهنى عضو المجلس الرئاسى والأمين العام للحزب عن قائمة الوطنية من أجل مصر بمحافظة الإسكندرية، والأستاذة أمل سلامة عن القائمة الوطنية من أجل مصر.

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