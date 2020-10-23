القابضة للمياه والوكالة الألمانية تطلقان حملات توعية بالشرقية والمنوفية

نظمت الشركة القابضة للمياه من خلال فريق عمل التوعية بشركتى مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية والشرقية بالتعاون مع برنامج إدارة المياه والصرف بالوكالة الألمانية للتعاون الدولى "GIZ" نيابة عن الحكومة الألمانية حملة توعية استهدفت فيها أكثر من 400 طفل و200 من أولياء الأمور، لنشر رسائل التوعية بترشيد استهلاك المياه بنادى الجمهورية بشبين الكوم بالمنوفية ومركز شباب العصلوجى بالشرقية.





وأوضحت الشركة القابضة للمياه فى بيان نشر على صفحتها الرسمية اليوم الجمعة، أن البرنامج يأتى بالتعاون مع شركاتها التابعة لتقديم الدعم الفنى فى إدارة المياه بطرق أكثر كفاءة وفعالية فى العديد من المجالات منها التوعية والمشاركة المجتمعية، والتركيز على إطلاق حملات توعية أكثر فاعلية بعيدا عن مفهوم التوعية بصورتها التقليدية والاتجاه إلى الأنشطة التفاعلية لتغيير السلوكيات من خلال المشاركة لاكتساب المعلومات الصحيحة.

وأوضحت الشركة القابضة أن المكون التوعوى أحد الأولويات بهدف نشر الوعى بأهمية المياه وطرق الحفاظ عليها، ويركز البرنامج فى المرحلة الحالية على محافظات الدلتا، إذ تم تنفيذه بمحافظات كفرالشيخ والمنوفية والشرقية، كما يشمل حملات توعية إلكترونية "رقمية" عبر مواقع التواصل الاجتماعى للوصول إلى مختلف الفئات المستهدفة والمراحل العمرية.



وأكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى اهتمام وزارة الإسكان والمرافق بتنفيذ حملات التوعية ورفع الوعى بالممارسات السليمة فى التعامل مع المياه، وحث المواطنين على عدم إهدارها واستخدامها فى غير الأغراض المخصصة لها من أجل الحفاظ على هذا المورد الهام، بما يساهم فى تقليل كمية المياه المهدرة واستغلال كل قطرة ماء بالشكل الأمثل لتحقيق أعظم فائدة منها.



وأشار الدكتور محمد نجيب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، حرص الشركة القابضة والوكالة الألمانية GIZ على اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والتعقيم للمكان وكل الاداوات المستخدمة فى الحملة قبل بدء واثناء تنفيذ الحملة للاطفال والمشاركين بصفة دورية ومستمرة.



ومن جانبه، قال اللواء شريف فارس، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، إن الحملة تناولت العديد من الأنشطة المختلفة الثقافية والفنية متضمنة ورش عمل للرسم والتلوين عن سلوكيات ترشيد استهلاك المياه، مسرح للعرائس لعرض قصة الحفاظ على المياه "قصة سلمى" والألعاب الترفيهية الهادفة للتعرف على السلوكيات الصحيحة والمسابقات المتنوعة، بالإضافة إلى ورش عمل تعليم السباكة للأمهات للتعرف على فنيات السباكة الخفية لصيانة الأدوات الصحية بالمنزل.

كما شملت الحملة توعية الأطفال المستهدفين على كيفية اتخاذ الإجراءات الاحترازية خصوصا تزامنا مع دخول المدارس فى ظل تفاعل كبير من الأطفال وأولياء الأمور.



وكانت الشركة القابضة أطلقت حملة توعوية بأهمية المياه وكيفية الحفاظ عليها بمشاركة أكثر من 150 طفلا و75 من أولياء الأمور بنادى الأسرة الاجتماعى والرياضى فى مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ.