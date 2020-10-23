وزير الأوقاف: رحمة نبينا شملت الإنس والجن والحيوان والجماد

وأضاف محمد مختار جمعة، فى مقال له اليوم بعنوان "سيد الرحماء "صلى الله عليه وسلم" فى ذكرى مولده": "وقد شملت رحمة نبينا "صلى الله عليه وسلم" الإنس والجن، البشر والحجر، الحيوان والجماد، من ذلك ما كان منه "صلى الله عليه وسلم"عندما رأى "صلى الله عليه وسلم" حُمَّرة وهى: "طائر صغير يشبه العصفور"، نزع عنها فراخها ، فقال "صلى الله عليه وسلم": "مَنْ فجعَ هذهِ بولدِها؟ ردوا ولدَها إليها"، ومنها قصـة ذلك الجمل الـذى رأى النبى "صلى الله عليه وسلم" فحَنَّ وذَرَفَت عيناه ، فأتاه النبى "صلَّى الله عليه وسلم" فمسح ذِفْـراه فسكتَ ، فقال "صلَّى الله عليه وسلم": "من ربُّ هذا الجملِ؟ لمن هذا الجملُ؟ "، فجاء فتى من الأنصارِ، فقال: لى يا رسول الله، قال: "أفلا تتقى اللهَ فى هذه البهيمةِ التى مَلَّككَ اللهُ إياها، فإنه شكا إلى أنك تُجِيعُه وتُدْئبه" "سنن أبى داود".
وتابع : "ومنها حنين الجذع ، الذى كان "صلى الله عليه وسلم" يخطب عليه، فلما صنعوا له منبرًا وصعد النبى "صلى الله عليه وسلم" عليه حنََّ الجِذْعُ إلى رسول الله "صلى الله عليه وسلم" فَأَتَاهُ فَمَسَحَ يَدَهُ عَلَيْهِ، وفى رواية "فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا فَسَكَنَتْ" "صحيح البخارى".
وأضاف: "ولم تقف رحمة النبى "صلى الله عليه وسلم" عند حدود الإنسان أو الحيوان ، بل تعدت ذلك إلى الجماد ، فقد كان "صلى الله عليه وسلم" يقول :" إِنِّى لَأَعْرِفُ حَجَرًا بِمَكَّةَ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَى قَبْلَ أَنْ أُبْعَثَ إِنِّى لَأَعْرِفُهُ الْآنَ" "صحيح مسلم".
وتابع جمعة:"وتتجسد رحمته "صلى الله عليه وسلم" فى أسمى معانيها عندما ذهب إلى الطائف فعندما سلط عليه أهل الطائف عبيدهم وصبيانهم يرمونه بالحجارة حتى سال الدم من قدميه الشريفتين ، وأرسل الله "عز وجل" إليه ملك الجبال يناديه: يا محمد لو شئت لأُطْبقَنَّ عليهم الأخشبين، فقال النبى "صلى الله عليه وسلم": "لا، ولكنى أقول: اللهم اهد قومى فإنهم لا يعلمون، إنى لأرجو أن يخرج من أصلابهم من يقول: "لا اله إلا الله"، وهنا قال له جبريل "عليه السلام": صدق من سماك الرءوف الرحيم ، ومن رحمته ما كان منه "صلى الله عليه وسلم" يوم فتح مكة، إذ قال لهم: "اذهبوا فأنتم الطلقاء".
واختتم وزير الأوقاف: "على أن ما يجب أن نتعلمه من رحمته "صلى الله عليه وسلم" هو الدرس العملى فى التخلق بخلق الرحمة فيما بيننا ، فمن لا يَرْحَم لا يُرحمْ ، والراحمون هم من يرحمهم الله، إذ يقول نبينا "صلى الله عليه وسلم": " مَنْ لَا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ " "صحيح مسلم"، وقال "صلى الله عليه وسلم": "لا تنزع الرَّحْمَة إلَّا من شقى " "سنن الترمذى"، ويقول "صلى الله عليه وسلم": "إِنَّ الرِّفْقَ لاَ يَكُونُ فِى شَىءٍ إِلاَّ زَانَهُ وَلاَ يُنْزَعُ مِنْ شَىءٍ إِلاَّ شَانَهُ "صحيح مسلم"، و يقول "صلى الله عليه وسلم": "الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمْ الرَّحْمَنُ ، ارْحَمُوا أَهْلَ الْأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ أَهْلُ السَّمَاءِ" "سنن الترمذى".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الأوقاف: رحمة نبينا شملت الإنس والجن والحيوان والجماد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.