عضو بمجلس الشيوخ: المشاركة فى الانتخابات البرلمانية واجب وطنى

وأكد فهمى، فى بيان صحفى، أن المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى على جميع المصريين لاستكمال بناء مؤسسات الدولة، مشددا على ضرورة اختيار الناخبين من يرونه أفضل من وجهة نظرهم، بعيدًا عن أى حسابات أو مصالح، وأن اختيارات المواطنين هى التى ستؤدى إلى شكل مجلس النواب الجديد.
وطالب عضو الشيوخ، المواطنين والناخبين عدم الالتفات إلى دعوات المنتمين إلى التيارات الإرهابية بعدم المشاركة فى الانتخابات أو مقاطعة العملية الانتخابية بأية صورة من الصور ولأى أسباب أو معتقدات يروج لها البعض، سواء ما يردده البعض بأن تلك الانتخابات غير مهمة، وأنها محسومة مقدمًا أو أن ذلك المجلس ليست له أهمية كبيرة.
وأكد عضو الشيوخ، أن وعى الشعب المصرى العظيم يقف دائما وأبدا أمام الدعوات الخبيثة التى تحاك ضد الوطن، موضحا أن المصريين سيظلون خلف القيادة السياسية الحكيمة، وجميع مؤسسات الدولة، للنهوض بمصر نحو مستقبل أفضل.
وطالب القيادى بمستقبل وطن، المواطنين بضرورة الالتزام بكل التعليمات والإجراءات الوقائية التى دعت إليها الهيئة الوطنية للانتخابات، والمحافظة على ارتداء الكمامات ومسافات التباعد بين المواطنين، خلال فترة التصويت بالانتخابات للمحافظة على الصحة العامة ولمنع انتشار فيروس كورونا.
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