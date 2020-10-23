صحة الشرقية: أكثر من 1.5 مليون سيدة استفدن بمبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة

قال الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، إن أكثر من 1.5 مليون سيدة استفدن من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لدعم صحة المرأة والفحص المبكر عن أورام الثدى.





وأوضح وكيل الوزارة، فى بيان صحفى، أن الفرق الطبية قدمت الخدمة وإجراء الفحوصات اللازمة، وذلك بدعم من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وممدوح غراب محافظ الشرقية.

وتابع، أن الفرق الطبية بالمبادرة، قدمت الخدمة الطبية لـ1501919 سيدة بالمحافظ حتى الآن، مشيراً إلى أن محافظة الشرقية تأتى ضمن محافظات المرحلة الثالثة للمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية، وتستهدف الفحص الطبى على جميع السيدات بمدن وقرى محافظة الشرقية، من عمر 18 عاما فأكثر مقسمة إلى فئات عمرية مختلفة "من 18 : 25 عاما، ومن 25 : 35 عاما، وأكثر من 35 عاما" ما بين التثقيف والتوعية الصحية وتوقيع الكشف الطبى والفحص.

وأضاف: وذلك من خلال فرق طبية مدربة من "أطباء، تمريض، مدخلى بيانات، ورائدات ريفيات"، مشيرا إلى أنه يتم تقديم الخدمة الطبية بجميع الإدارات الصحية بالمحافظة، مع تخصيص الأماكن الإحالة بمستشفيات ههيا المركزى وفاقوس النموذجى.

وأشار إلى أنه تم تجهيز العيادات الطبية وأماكن الفحص، وتوافر المستلزمات الطبية بها، وتم التأكيد على الفرق الطبية بخصوصية أماكن الفحص، وسرية النتائج، وحسن المعاملة والاستقبال للمترددات على المبادرة الرئاسية، كما تم التأكيد على الفرق الطبية باتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية فى أثناء التعامل مع السيدات بالمبادرة، مع اتباع معايير مكافحة العدوى، وارتداء الواقيات الشخصية، والتأكيد على المترددات بارتداء الكمامات، حرصا على صحة وسلامة الفريق الطبى.