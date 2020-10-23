أصدر الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء القرار رقم ٢١٩٧ لسنة ٢٠٢٠باعتبار الخميس المقبل 29 أكتوبر الجارى إجازة مدفوعة الأجر ، للعاملين بالدولة بمناسبة المولد النبوي الشريف. ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رسميًا.. رئيس الوزراء يعلن الخميس المقبل إجازة بمناسبة المولد النبوي الشريف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.