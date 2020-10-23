في 48 ساعة.. مصر للطيران تسير 112 رحلة لنقل 12 ألف راكب

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، على مدار اليوم الجمعة وغدا السبت، 112 رحلة جوية تنقل على متنها ما يقرب من 12 ألف راكب، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وتشغل مصر للطيران، رحلاتها اليوم وغدا، بمعدل رحلة واحدة إلي كل من، أثينا، باريس، فرانكفورت، لندن، ميلانو، اسطنبول، أديس أبابا، الخرطوم، دبي، أبوظبي، الشارقة، بيروت، تونس، البحرين، نيويورك، بغداد، برشلونة، أمستردام، بودابست، برلين، ميونخ، كوبنهاجن، روما، دوالا، اربيل، چوبا، بروكسل، چنيف، ڤيينا، مدريد، نيروبي، القصيم، الدمام، الرياض، جدة، المدينة المنورة، كانو، عنتيبي، أكرا، لاجوس، أبوچا، بروكسل، موسكو و 23 رحلة داخلية الي كل من شرم الشيخ و الغردقة والأقصر وأسوان و 6 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 12 ألف راكب.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضار شهادة الـPCR ، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.