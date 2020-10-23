اعرف الآن لجنتك الانتخابية في انتخابات مجلس النواب 2020

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت اللجنة العليا للانتخابات أنه من المقرر بدأ انتخابات مجلس النواب 2020 بداية من الغد يوم السبت الموافق 24 من شهر أكتوبر 2020 وتستمر لمدة يومين حتي يوم الأحد الموافق 25 من شهر أكتوبر 2020 وقد أعلنت اللجنة العليا للانتخابات انه سوف تتم بداية من غدا السبت المرحلة الأولي من انتخابات مجلس النواب 2020 وذلك داخل 14 محافظة من محافظات جمهورية مصر العربية يمثلون محافظات شمال ووسط وجنوب الصعيد وهم الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر بالإضافة إلي محافظات الإسكندرية، البحيرة، مطروح وسوف تجري الانتخابات داخل 143 دائرة انتخابية ويتنافس داخلها حوالي 1879 مرشحا بنظام الفردي بالإضافة إلي وجود قائمتان في المنافسة بنظام القوائم.

رابط الاستعلام عن لجنتك الانتخابية في انتخابات مجلس النواب 2020

يمكنكم الآن متابعينا الأعزاء معرفة رابط الاستعلام عن لجنتك الانتخابية في انتخابات مجلس النواب 2020 لمعرفة المقر الانتخابي المقرر أن تدلي بصوتك داخلة حيث أتاحت اللجنة العليا للانتخابات معرفة اللجان بعدة طرق أهمها:

موقعهم علي الإنترنت كل ما عليك هو الدخول إلي موقع اللجنة العليا للانتخابات من الرابط التالي(https://www.elections.eg/) وإدخال رقم بطاقة الرقم القومي الخاصة بك كاملا داخل مربع البحث والضغط علي كلمة استعلام لتظهر لك جميع البيانات التي تجتاحها للتصويت ومعرفة لجنتك الانتخابية في انتخابات مجلس النواب 2020. إرسال رسالة قصيرة متضمنة الرقم القومى على هاتف رقم 5151. الاتصال بمركز اتصال على الخط الساخن 141.

موعد عقد انتخابات مجلس النواب 2020 في المرحلة الثانية

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات انه من المقرر عقد انتخابات مجلس النواب 2020 في المرحلة الثانية في 13 محافظة وهم القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء. للمقيمين في الخارج أيام 4 و 5 و 6 نوفمبر القادم 2020 علي أن تجري الانتخابات في الداخل أيام 7 و 8 نوفمبر 2020 ومن المقرر هذا العام أن يصل نواب الشعب إلي 568 نائبا يكون نصفهم بنظام الفردي والنصف الآخر بنظام القائمة ويحق لرئيس الجمهورية تعيين 5% من نواب مجلس الشعب.

موعد اعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب 2020 للمرحلتين الأولي والثانية

من المقرر إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب 2020 فور انتهاء أعمال فرز وتجميع الأصوات داخل الدوائر الانتخابية المختلفة والتأكد من دقة النتائج بواسطة اللجنة العليا للانتخابات علي أن يكون أقصي موعد لإعلان النتيجة:

بالنسبة للمرحلة الأولي 1 نوفمبر 2020 علي أن تجري الإعادة للدوائر التي لم يتمكن النواب من الفوز فيها مباشرة من الجولة الأولي في أيام 21 و 22 و 23 نوفمبر للمقيمين في الخارج وأيام 23 و 24 نوفمبر داخل مصر.

بالنسبة للمرحلة الثانية 15 نوفمبر 2020 علي أن تجري الإعادة للدوائر التي لم يتمكن النواب من الفوز فيها مباشرة من الجولة الأولي في أيام 7 و 8 ديسمبر داخل مصر.

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