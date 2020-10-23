أنهت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، استعداداتها لأعمال الرصد والمتابعة لانتخابات مجلس النواب 2020، المقرر انطلاق مرحلتها الأولى فى الداخل يوم السبت المقبل، بـ1500متابع حصلت على تصريحات لهم من الهيئة الوطنية للانتخابات.





وتنعقد غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، يومى 24 و25 أكتوبر الجارى، داخل مقر التنسيقية بالقاهرة، لرصد انتظام التصويت، والخروقات أمام اللجان. وتواصل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين متابعة سير العملية الانتخابية حتى إعلان النتائج النهائية من الهيئة الوطنية للانتخابات، وتظل فى حالة انعقاد حتى إنجاز المرحلة الثانية من عملية التصويت. وتعتمد التنسيقية على متابعيها فى المحافظات، كما تعتمد غرفة العمليات والمركز الإعلامى بالتنسيقية على التكنولوجيا الحديثة، وتعقد مؤتمرا صحفيا غدا فى تمام الساعة الثانية ظهرا، يشارك فيه المتابعون عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس. وتنافس تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال الانتخابات المقررة على مستوى الجمهورية إذ تضم القائمة الوطنية من أجل مصر 26 مرشحا من أعضاء التنسيقية، فضلا عن 6 مرشحين يخوضون السباق الانتخابى على 6 مقاعد بنظام الفردى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بغرفة عمليات.. تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تتابع انتخابات النواب 2020 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.