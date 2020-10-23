إنفوجراف: اجتماعات وقرارات مهمة.. حصاد مجلس الوزراء فى أسبوع

تضمن التقرير، الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.

وجاء فى التقرير، أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل الموافقة على استمرار المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى "مايغلاش عليك"، بذات الشروط لمدة شهر إضافى على الأقل، بعد الموعد المقرر لانتهاء المبادرة فى 26 أكتوبر 2020، فى ظل الانتعاش الذى سببته المُبادرة والأرقام الضخمة التى تحققها، فضلاً عن الموافقة على مشروع قرار بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظى صندوق التنمية الإفريقى رقم 1 لسنة 2020، بشأن التجديد الـ 15 لموارد الصندوق، وعلى أداة اكتتاب مصر فى هذا التجديد بمبلغ 2 مليون دولار.

وتضمنت القرارات أيضا الموافقة على مشروع قرار بشأن ميثاق غاز شرق المتوسط، الموقع فى القاهرة بتاريخ 22 سبتمبر 2020، وتتمثل الأهداف الرئيسية للمنتدى فى احترام حقوق الأعضاء فيما يتعلق بمواردهم من الغاز الطبيعى، والتعاون بين الأعضاء لإدارة عملية تطوير مستدامة وفعالة وواعية بالبعد البيئى، ودعم مجهودات الدول المنتجة والدول التى لديها احتياطات من الغاز بالمنطقة من أجل التعجيل باستثمار الاحتياطى الحالى والمستقبلى.

إلى جانب استعراض أبرز ملامح المبادرة الجديدة لرد مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات، والتى أعدتها وزارتا المالية، والتجارة والصناعة، والتى تأتى استكمالاً للجهود المبذولة من الدولة المصرية ومؤسساتها لمساندة الشركات المُصدرة العاملة بمصر، وإيجاد آليات لتسوية المتأخرات المستحقة لهذه الشركات لدى صندوق تنمية الصادرات، لتحفيز المناخ الاستثمارى وتشجيع الصناعة ودفع عجلة الاقتصاد.

شملت القرارات أيضاً الموافقة على اعتماد عدد من القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 71 المنعقدة بتاريخ 12 أكتوبر 2020، بالإضافة إلى الموافقة على اعتماد نتيجة دراسة اللجنة العليا للتقييم بهيئة الخدمات الحكومية، بوزارة المالية، لطلب محافظة بورسعيد التصرف بنظام الترخيص بالانتفاع لمدة 10 سنوات، لتشغيل 9 محلات بفندق الباتروس (أراكان حالياً) بالمحافظة.

فضلاً عن الموافقة على اعتماد نتيجة دراسة اللجنة العليا للتقييم بهيئة الخدمات الحكومية، بوزارة المالية لطلب محافظة الدقهلية، التصرف بنظام الترخيص بالانتفاع لعدد 3 مستودعات أنابيب غاز بمراكز المنزلة، ودكرنس، وتمى الامديد، بالمحافظة، لصالح الشركة المصرية لنقل وتوصيل الغاز (بوتاجاسكو) الشاغلة لها.

وتضمنت القرارات أيضاً، الموافقة على توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها فى المادة 8 من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016، التى انعقدت أمس بشأن توفيق أوضاع 100 كنيسة ومبنى تابعاً بواقع 45 كنيسة و55 مبنى تابعا، الموافقة على تعديل مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بشأن مواجهة ظاهرة تواجد المراكب خارج الحدود البحرية دون تصريح، وينص التعديل فى جزء منه على سحب ترخيص المركب لمدة سنة، إذا تبين تواجده خارج المياه الإقليمية بدون تصريح، أو قيامه بأى عمل من أعمال الصيد غير القانونى أو غير المنظم أو غير المبلغ عنه، فإذا تكررت المخالفة، يسحب الترخيص نهائياً، فضلاً عن الموافقة على مشروع قانون لتحسين أوضاع المعلمين بالتعليم العام والأزهرى، وذلك بهدف تحسين الأوضاع المالية لـ 2.1 مليون من المعلمين ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر الشريف بتكلفة تصل إلى 6.1 مليار جنيه بخلاف الأعباء التأمينية.

وعلى صعيد الاجتماعات التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع موسع بشأن استعراض أهم ملامح الخطة القومية لضبط النمو السكانى، حيث كلف بتوفير جميع وسائل تنظيم الأسرة بصورة مستدامة بالمجان، ووجه بإعداد برنامج تحفيزى لتشغيل السيدات بالمحافظات المستهدفة، وذلك بحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والصحة والسكان، والدولة للإعلام، والتضامن الاجتماعى، ورئيسة المجلس القومى للمرأة، ومعاون وزيرة التخطيط للسياسات الاقتصادية، ومدير المركز الديموجرافى، فضلاً عن اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، حيث تمت الموافقة على تقنين أوضاع 100 كنيسة ومبنى تابعاً ليصل العدد الإجمالى إلى 1738 كنيسة ومبنى تابعا.

وذلك بحضور وزيرى العدل، والتنمية المحلية، ووزير شئون المجالس النيابية، ورئيس قطاع التشييد والبناء بوزارة الإسكان، ومسئولى الجهات المعنية، بالإضافة إلى اجتماع مع نائب رئيس مجموعة العربي، والرئيس التنفيذى للمجموعة، لاستعراض بعض الجوانب المُتعلقة باستثمارات المجموعة فى السوق المصرية، وخططها المستقبلية للتوسع وزيادة القدرة الإنتاجية، بما يساهم فى الارتقاء بسبل المعيشة ودعم الصناعة الوطنية.

وشملت اجتماعات رئيس مجلس الوزراء، وفقاً للتقرير، اجتماعاً لمتابعة عدد من التقارير الصادرة عن مركز التنبؤات بوزارة الموارد المائية والرى، والهيئة العامة للأرصاد الجوية، بوزارة الطيران المدنى، حول تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية خلال الأيام المقبلة، وذلك بحضور وزير الموارد المائية والرى، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وعدد من مسؤولى الوزارة والهيئة، إلى جانب اجتماع مع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادى، لمتابعة آخر تطورات أعمال الصندوق السيادى.

وذلك بحضور المدير التنفيذى للصندوق، والمستشار القانونى لوزيرة التخطيط، ورئيس قطاع الاستثمار بالصندوق، فضلاً عن اجتماع لمناقشة واستعراض برنامج الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية للاقتصاد المصرى، وذلك بحضور وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونائب الوزيرة لشؤون التخطيط والمتابعة، والمستشار الاقتصادى للوزيرة، ومعاون الوزيرة للسياسات الاقتصادية، بالإضافة إلى اجتماع لمناقشة المشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها فى محافظة الأقصر، وذلك بحضور وزير التنمية المحلية، ومحافظ الأقصر، ومدير أمن المحافظة.

وشملت اجتماعات رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة الجهود المبذولة لحصر الأراضى اللازمة لتطوير المدن القديمة، وكذا التى تصلح لإقامة مشروعات الإسكان التى تخدم المواطنين من الشرائح الاجتماعية المختلفة، وذلك بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومدير مركز استخدامات أراضى الدولة، والمدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات، ومسؤولى الجهات المعنية، كما شارك فى الاجتماع عبر تقنية فيديو كونفرانس وزير قطاع الأعمال العام، إلى جانب اجتماع بمجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات المنفذة، وبحث سبل دفع العمل بها.

وذلك بحضور كل من وزراء: التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والتجارة والصناعة، ومحافظى بورسعيد، والسويس، والإسماعيلية، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، وأعضاء المجلس ذوى الخبرة، بالإضافة إلى الاجتماع الأسبوعي، وتم فيه مناقشة واستعراض عدد من الملفات مثل مؤشرات الأداء الإيجابى للاقتصاد المصرى، والاستعداد للظروف الجوية الطارئة، وآخر المستجدات الخاصة بانتشار فيروس كورونا، حيث تم التكليف بتطبيق الغرامات على غير الملتزمين بعد زيادة الإصابات، فضلاً عن اجتماع لاستعراض فرص دعم وتعزيز أوجه التعاون الثلاثى بين كل من مصر، والأردن، والعراق، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور عدد من الوزراء ومساعد وزير الخارجية للشئون العربية، ورئيس اتحاد بنوك مصر، ومسئولى عدد من الوزارات المعنية.

كما عقد اجتماعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس لاستعراض الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التنموية والخدمية التى يتم إقامتها بمحافظة الفيوم، إلى جانب متابعة عدد من ملفات العمل فى عدد من القطاعات، وذلك بحضور محافظ الفيوم، ومدير أمن المحافظة، فضلاً عن اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمتابعة المشروعات المنفذة بمحافظة المنيا، ومتابعة عدد من ملفات العمل فى عدة قطاعات.

وذلك بحضور محافظ المنيا، ونائب المحافظ، ومدير الأمن، بالإضافة إلى ترأس سيادته اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لمتابعة جهود الهيئة خلال الفترة السابقة واستعراض استراتيجية جديدة وضعتها الهيئة للترويج للاستثمار المستهدف فى مصر، وذلك بحضور الرئيس التنفيذى للهيئة، وأعضاء مجلس الإدارة.

وبشأن الأنشطة التى قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت جولة تفقدية لمشروع تطوير منطقة عين الصيرة بحى مصر القديمة، وسور مجرى العيون، والمنطقة المحيطة بها، حيث استهل الجولة بزيارة مشروع المُتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط بحى مصر القديمة، وذلك برفقة وزيرى السياحة والآثار، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ القاهرة، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

إلى جانب تفقد الأعمال الإنشائية لمحور الحضارات خلال جولته التفقدية بمنطقة عين الصيرة، وذلك برفقة وزيرى السياحة والآثار، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ القاهرة، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالإضافة إلى تفقد مشروع تطوير العشوائيات وتوفير إسكان بديل لها بمنطقة الخيالة، حيث يضم المشروع وحدات سكنية وتجارية وإدارية وخدمات متنوعة، وكلف مدبولى بالعمل فى منطقة الملاعب المفتوحة بالمشروع.

وشملت الأنشطة وفقاً للتقرير، تفقده أعمال مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، حيث وزير الإسكان بضرورة استغلال الأراضى المحيطة بامتداد المشروع لاستكمال الشكل الجمالى للمنطقة، والتنسيق مع الوزارات المختلفة المالكة للأراضى المتواجدة بالمنطقة، بالإضافة إلى تفقد أعمال مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة.

كما تفقد ما يتم من أعمال تنسيق للموقع العام للمشروع، واطلع على الأعمال التنفيذية للجزيرة الاستوائية بالمشروع، وكوبرى الجزيرة، وساحة الشاي، إلى جانب إلقاء كلمة مسجلة خلال افتتاح أسبوع القاهرة للمياه 2020، حيث أكد مدبولى أن محور المياه يعد من أهم ركائز الأمن القومى المصري، وأن الدولة تبنت برنامجاً طموحاً لمضاعفة كميات المياه المحلاة لاستخدامها فى قطاع مياه الشرب باستثمارات تبلغ 135 مليار جنيه حتى عام 2030.

فضلاً عن تفقد أعمال استكمال حفائر البعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة آثار سقارة، والتى أسفرت عن الكشف عن آبار جديدة مدفون بها عدد ضخم من التوابيت الآدمية الملونة والمغلقة منذ أكثر من 2500 عام، بالإضافة إلى تماثيل خشبية ملونة ومذهبة، وذلك برفقة وزير السياحة والآثار، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

كما شملت الأنشطة أيضاً، زيارة لمقر مجلس الشيوخ، حيث وجّه التهنئة للمستشار عبد الوهّاب عبد الرازق، بعد أن نال ثقة أعضاء المجلس وتم انتخابه رئيساً، خلال جلسة المجلس الافتتاحية التى انعقدت يوم الأحد الماضى، إلى جانب عقد مؤتمر صحفى بحضور وزراء التربية والتعليم الفني، والمالية، والتجارة والصناعة؛ لتوضيح تفاصيل مشروع قانون تحسين أوضاع المعلمين بالتعليم العام والأزهري، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه فى اجتماعه، وكذلك لإعلان تفاصيل طرح 7 مجمعات صناعية فى عدد من المحافظات.

وكذلك استعراض تقرير من وزير التنمية المحلية حول جهود المحافظات فى التعامل مع ملف طلاء واجهات المبانى والعمارات السكنية على مستوى الجمهورية، حيث وصل إجمالى المبانى التى تم طلاء واجهاتها حتى تاريخه إلى 122646 مبنى، فضلا عن متابعة مع وزيرى الموارد المائية والرى، والزراعة واستصلاح الأراضى للموقف التنفيذى للمشروع القومى الخاص بتحديث منظومة الرى، من خلال التحول للرى الحديث.