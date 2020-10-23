عاجل.. الحكومة: الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوى

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا حمل رقم 2197 لسنة 2020، بمنح الخميس المقبل إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام بمناسبة المولد النبوى الشريف.





وأوضح بيان صحفى، للمجلس، أن ذلك بناء على قوانين نظام العمل بالقطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وقانون الخدمة المدنية، وقرار رئيس الوزراء بشأن الأعياد والمناسبات الرسمية التى تعطل فيها وزارات ومصالح الحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية. نُشر القرار فى عدد الجريدة الرسمية الصادر منذ قليل.

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