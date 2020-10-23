موعد مباراة الاهلي والوداد المغربي اليوم

بدأ العد التنازلى لتحقيق حلم الجماهير الأهلاوية بالاقتراب خطوة من حلم الأميرة الأفريقية التاسعة، حيث يلتقى الفريق الأحمر مع نظيره الوداد المغربى فى إياب نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا.

موعد مباراه الاهلي والوداد المغربى فى نصف نهائى ابطال افريقيا

تقام مباراة الأهلى والوداد المغربى فى التاسعة مساء اليوم باستاد القاهرة، ويعول موسيماني في لقاء الليلة على نفس الأسماء التى خاضت لقاء الذهاب إذ لا ينوى المدير الفني التغيير فى تشكيلة الفريق التى حققت فوزاً مهماً على بطل المغرب في عقر داره، وتبدو أوراق موسيماني الرابحة هى قفشة وأجاى والسولية ومروان محسن وديانج ومحمد هانى، ومن خلفهم الحارس المُتميّز محمد الشناوى، ويرغب المدير الفني الدفاع بمحمود عبد المنعم كهربا في الشوط الثاني بعدما حرمته الإصابة من المشاركة فى لقاء الذهاب، فيما تأكدت جاهزية الثنائي قفشة ومروان محسن بعدما عانى من إصابات خفيفة في لقاء الذهاب بالمغرب.

في المعسكرالآخر، يخوض الوداد مباراة الليلة رافعاً شعار"لسة الأماني مُمكنة" فالفريق المغربي الذى سبق وحصد لقب دوري الأبطال الفريقي على حساب الاهلي عام 2017 في نهائي البطولة لديه ثقة في تحقيق "ريمونتادا" تاريخية من قلب استاد القاهرة وخطف تأشيرة النهائي الأفريقي، وتشير المعلومات الواردة من معسكر الوداد حسب تقارير صحفية مغربية إلى أن المدير الفنى الأرجنتينى لفريق الوداد، انخل جاموندى ينوي إجراء تغييرات في تشكيل الفريق خلال مباراة الليلة حيث ينوي إشراك المدافع الإيفوارى إبراهيم كومارا، منذ بداية المباراة بعد أن شارك بديلا، فى لقاء الذهاب كما سيدفع جاموندي بالمهاجم الكونغولى كازادي كاسينجو، بدلا من المهاجم الإيفوارى جباجبو ماجبي.