إنفو جراف.. الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرًا شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 17 حتى 23 أكتوبر 2020، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلًا عن الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به سيادته من أنشطة.

وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل الموافقة على استمرار المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى "مايغلاش عليك"، بذات الشروط لمدة شهر إضافي على الأقل، بعد الموعد المقرر لانتهاء المبادرة في 26 أكتوبر 2020، في ظل الانتعاش الذى سببته المُبادرة والأرقام الضخمة التي تحققها، فضلًا عن الموافقة على مشروع قرار بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي صندوق التنمية الأفريقي رقم 1 لسنة 2020، بشأن التجديد الـ 15 لموارد الصندوق، وعلى أداة اكتتاب مصر في هذا التجديد بمبلغ 2 مليون دولار.

كما تضمنت القرارات أيضًا الموافقة على مشروع قرار بشأن ميثاق غاز شرق المتوسط، الموقع في القاهرة بتاريخ 22 سبتمبر 2020، وتتمثل الأهداف الرئيسية للمنتدى في احترام حقوق الأعضاء فيما يتعلق بمواردهم من الغاز الطبيعي، والتعاون بين الأعضاء لإدارة عملية تطوير مستدامة وفعالة وواعية بالبعد البيئي، ودعم مجهودات الدول المنتجة والدول التي لديها احتياطات من الغاز بالمنطقة من أجل التعجيل باستثمار الاحتياطي الحالي والمستقبلي، إلى جانب استعراض أبرز ملامح المبادرة الجديدة لرد مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات، والتي أعدتها وزارتا المالية، والتجارة والصناعة، والتي تأتى استكمالًا للجهود المبذولة من الدولة المصرية ومؤسساتها لمساندة الشركات المُصدرة العاملة بمصر، وإيجاد آليات لتسوية المتأخرات المستحقة لهذه الشركات لدى صندوق تنمية الصادرات، لتحفيز المناخ الاستثماري وتشجيع الصناعة ودفع عجلة الاقتصاد.

كما شملت القرارات أيضًا الموافقة على اعتماد عدد من القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 71 المنعقدة بتاريخ 12 أكتوبر 2020، بالإضافة إلى الموافقة على اعتماد نتيجة دراسة اللجنة العليا للتقييم بهيئة الخدمات الحكومية، بوزارة المالية، لطلب محافظة بورسعيد التصرف بنظام الترخيص بالانتفاع لمدة 10 سنوات، لتشغيل 9 محلات بفندق الباتروس (أراكان حاليًا) بالمحافظة، فضلًا عن الموافقة على اعتماد نتيجة دراسة اللجنة العليا للتقييم بهيئة الخدمات الحكومية، بوزارة المالية لطلب محافظة الدقهلية، التصرف بنظام الترخيص بالانتفاع لعدد 3 مستودعات أنابيب غاز بمراكز المنزلة، ودكرنس، وتمى الامديد، بالمحافظة، لصالح الشركة المصرية لنقل وتوصيل الغاز (بوتاجاسكو) الشاغلة لها.

وتضمنت القرارات أيضًا، الموافقة على توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها في المادة (8) من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016، التي انعقدت أمس بشأن توفيق أوضاع 100 كنيسة ومبنى تابعًا بواقع 45 كنيسة و55 مبنى تابعًا ، الموافقة على تعديل مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بشأن مواجهة ظاهرة تواجد المراكب خارج الحدود البحرية دون تصريح، وينص التعديل في جزء منه على سحب ترخيص المركب لمدة سنة، إذا تبين تواجده خارج المياه الإقليمية بدون تصريح، أو قيامه بأي عمل من أعمال الصيد غير القانوني أو غير المنظم أو غير المبلغ عنه، فإذا تكررت المخالفة، يسحب الترخيص نهائيًا، فضلًا عن الموافقة على مشروع قانون لتحسين أوضاع المعلمين بالتعليم العام والأزهري، وذلك بهدف تحسين الأوضاع المالية لـ 2.1 مليون من المعلمين ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر الشريف بتكلفة تصل إلى 6.1 مليار جنيه بخلاف الأعباء التأمينية.

وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع موسع بشأن استعراض أهم ملامح الخطة القومية لضبط النمو السكاني، حيث كلف سيادته بتوفير جميع وسائل تنظيم الأسرة بصورة مستدامة بالمجان، ووجه بإعداد برنامج تحفيزي لتشغيل السيدات بالمحافظات المستهدفة، وذلك بحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والصحة والسكان، والدولة للإعلام، والتضامن الاجتماعي، ورئيسة المجلس القومي للمرأة، ومعاون وزيرة التخطيط للسياسات الاقتصادية، ومدير المركز الديموجرافى، فضلًا عن اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، حيث تمت الموافقة على تقنين أوضاع 100 كنيسة ومبنى تابعًا ليصل العدد الإجمالي إلى 1738 كنيسة ومبنى تابعًا، وذلك بحضور وزيري العدل، والتنمية المحلية، ووزير شئون المجالس النيابية، ورئيس قطاع التشييد والبناء بوزارة الإسكان، ومسئولي الجهات المعنية، بالإضافة إلى اجتماع مع نائب رئيس مجموعة العربي، والرئيس التنفيذي للمجموعة، لاستعراض بعض الجوانب المُتعلقة باستثمارات المجموعة في السوق المصرية، وخططها المستقبلية للتوسع وزيادة القدرة الإنتاجية، بما يساهم في الارتقاء بسبل المعيشة ودعم الصناعة الوطنية.

كما شملت اجتماعات رئيس مجلس الوزراء، وفقًا للتقرير، اجتماعًا لمتابعة عدد من التقارير الصادرة عن مركز التنبؤات بوزارة الموارد المائية والري، والهيئة العامة للأرصاد الجوية، بوزارة الطيران المدني، حول تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال الأيام المقبلة، وذلك بحضور وزير الموارد المائية والري، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وعدد من مسئولي الوزارة والهيئة، إلى جانب اجتماع مع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، لمتابعة آخر تطورات أعمال الصندوق السيادي، وذلك بحضور المدير التنفيذي للصندوق، والمستشار القانوني لوزيرة التخطيط، ورئيس قطاع الاستثمار بالصندوق، فضلًا عن اجتماع لمناقشة واستعراض برنامج الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية للاقتصاد المصري، وذلك بحضور وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونائب الوزيرة لشئون التخطيط والمتابعة، والمستشار الاقتصادي للوزيرة، ومعاون الوزيرة للسياسات الاقتصادية، بالإضافة إلى اجتماع لمناقشة المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها في محافظة الأقصر، وذلك بحضور وزير التنمية المحلية، ومحافظ الأقصر، ومدير أمن المحافظة.

كما شملت اجتماعات رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة الجهود المبذولة لحصر الأراضي اللازمة لتطوير المدن القديمة، وكذا التي تصلح لإقامة مشروعات الإسكان التي تخدم المواطنين من الشرائح الاجتماعية المختلفة، وذلك بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومدير مركز استخدامات أراضي الدولة، والمدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، ومسئولي الجهات المعنية.

كما شارك في الاجتماع عبر تقنية فيديو كونفرانس وزير قطاع الأعمال العام، إلى جانب اجتماع بمجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات المنفذة، وبحث سبل دفع العمل بها، وذلك بحضور كل من وزراء: التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والتجارة والصناعة، ومحافظي بورسعيد، والسويس، والاسماعيلية، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، وأعضاء المجلس ذوى الخبرة، بالإضافة إلى الاجتماع الأسبوعي، وتم فيه مناقشة واستعراض عدد من الملفات مثل مؤشرات الأداء الإيجابي للاقتصاد المصري، والاستعداد للظروف الجوية الطارئة، وآخر المستجدات الخاصة بانتشار فيروس كورونا، حيث تم التكليف بتطبيق الغرامات على غير الملتزمين بعد زيادة الإصابات، فضلًا عن اجتماع لاستعراض فرص دعم وتعزيز أوجه التعاون الثلاثي بين كل من مصر، والأردن، والعراق، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور عدد من الوزراء ومساعد وزير الخارجية للشئون العربية، ورئيس اتحاد بنوك مصر، ومسئولي عدد من الوزارات المعنية.

كما عقد اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس لاستعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية والخدمية التي يتم إقامتها بمحافظة الفيوم، إلى جانب متابعة عدد من ملفات العمل في عدد من القطاعات، وذلك بحضور محافظ الفيوم، ومدير أمن المحافظة، فضلًا عن اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمتابعة المشروعات المنفذة بمحافظة المنيا، ومتابعة عدد من ملفات العمل في عدة قطاعات، وذلك بحضور محافظ المنيا، ونائب المحافظ، ومدير الأمن، بالإضافة إلى ترأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لمتابعة جهود الهيئة خلال الفترة السابقة واستعراض استراتيجية جديدة وضعتها الهيئة للترويج للاستثمار المستهدف فى مصر، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة، وأعضاء مجلس الإدارة.

وبشأن الأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت جولة تفقدية لمشروع تطوير منطقة عين الصيرة بحي مصر القديمة، وسور مجرى العيون، والمنطقة المحيطة بها، حيث استهل الجولة بزيارة مشروع المُتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط بحي مصر القديمة، وذلك برفقة وزيري السياحة والآثار، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ القاهرة، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إلى جانب تفقد الأعمال الإنشائية لمحور الحضارات خلال جولته التفقدية بمنطقة عين الصيرة، وذلك برفقة وزيري السياحة والآثار، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ القاهرة، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالإضافة إلى تفقد مشروع تطوير العشوائيات وتوفير إسكان بديل لها بمنطقة الخيالة، حيث يضم المشروع وحدات سكنية وتجارية وإدارية وخدمات متنوعة، وكلف مدبولي بالعمل في منطقة الملاعب المفتوحة بالمشروع.

وشملت الأنشطة وفقًا للتقرير، تفقد أعمال مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، حيث وزير الإسكان بضرورة استغلال الأراضي المحيطة بامتداد المشروع لاستكمال الشكل الجمالي للمنطقة، والتنسيق مع الوزارات المختلفة المالكة للأراضي المتواجدة بالمنطقة، بالإضافة إلى تفقد أعمال مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة، حيث تفقد ما يتم من أعمال تنسيق للموقع العام للمشروع، واطلع على الأعمال التنفيذية للجزيرة الاستوائية بالمشروع، وكوبرى الجزيرة، وساحة الشاي، إلى جانب إلقاء كلمة مسجلة خلال افتتاح أسبوع القاهرة للمياه 2020، حيث أكد مدبولي أن محور المياه يعد من أهم ركائز الأمن القومي المصري، وأن الدولة تبنت برنامجًا طموحًا لمضاعفة كميات المياه المحلاة لاستخدامها في قطاع مياه الشرب باستثمارات تبلغ 135 مليار جنيه حتى عام 2030، فضلًا عن تفقد أعمال استكمال حفائر البعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة آثار سقارة، والتي أسفرت عن الكشف عن آبار جديدة مدفون بها عدد ضخم من التوابيت الآدمية الملونة والمغلقة منذ أكثر من 2500 عام، بالإضافة إلى تماثيل خشبية ملونة ومذهبة، وذلك برفقة وزير السياحة والآثار، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

كما شملت الأنشطة أيضًا، زيارة سيادته لمقر مجلس الشيوخ، حيث وجّه التهنئة للمستشار عبد الوهّاب عبد الرازق، بعد أن نال ثقة أعضاء المجلس وتم انتخابه رئيسًا، خلال جلسة المجلس الافتتاحية التي انعقدت يوم الأحد الماضي، إلى جانب عقد مؤتمر صحفي بحضور وزراء التربية والتعليم الفني، والمالية، والتجارة والصناعة؛ لتوضيح تفاصيل مشروع قانون تحسين أوضاع المعلمين بالتعليم العام والأزهري، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه في اجتماعه، وكذلك لإعلان تفاصيل طرح 7 مجمعات صناعية في عدد من المحافظات، وكذلك استعراض تقرير من وزير التنمية المحلية حول جهود المحافظات فى التعامل مع ملف طلاء واجهات المباني والعمارات السكنية على مستوى الجمهورية، حيث وصل إجمالي المباني التي تم طلاء واجهاتها حتى تاريخه إلى ١٢٢٦٤٦ مبنى، فضلا عن متابعة مع وزيري الموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي للموقف التنفيذي للمشروع القومي الخاص بتحديث منظومة الري، من خلال التحول للري الحديث.