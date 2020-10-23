الأرصاد: أمطار غزيرة على القاهرة ومناطق بالجمهورية غدا مصحوبة برياح محملة بالأتربة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا السبت، معتدل نهارا على الوجه البحري والقاهرة مائل للبرودة ليلا، يصاحب ذلك أمطار متوسطة تكون غزيرة رعدية أحيانا على بعض المناطق والرياح معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للأتربة.

ويكون الطقس لطيف على السواحل الشمالية نهارا مائل للبرودة ليلا، يصاحبه سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق والرياح معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للأتربة.

ويبقى الطقس ما بين المعتدل والمائل للحرارة على محافظات شمال وجنوب الصعيد نهارا، مائل للبرودة ليلا يصاحبه أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق والرياح معتدلة تنشط أحيانا، بينما تكون هناك أمطار غزيرة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر يصاحبها رياح محملة بالأتربة مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة غدا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 26 للعظمى والصغرى 19، السواحل الشمالية 24 للعظمى والصغرى 20، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 31 للعظمى والصغرى 24، شمال الصعيد 28 للعظمى والصغرى 20، جنوب الصعيد 33 للعظمى والصغرى 25.