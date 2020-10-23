القومي لحقوق الإنسان يشكل غرف عمليات لمتابعة انتخابات النواب

يتابع المجلس القومي لحقوق الإنسان عملية انتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل والتي ستجري غدا السبت، حيث أنهت غرفة العمليات المركزية بالمجلس وفروعها بمحافظات (أسوان، سوهاج، أسيوط، بني سويف، الفيوم، الغربية، كفر الشيخ، بورسعيد، الاسماعيلية، السويس، القليوبية)، وغرفة مكتب شكاوى المجلس بمحافظة الجيزة كافة الاستعدادات اللوجستية لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2020. ويؤكد المجلس ثقته بالمشاركة الفعالة للمواطنين فى اختيار ممثليهم، بما يعد انعكاسًا لدور المجتمع المدنى والقوى السياسية فى الحشد للمشاركة فى العملية الانتخابية. للتواصل مع غرفة العمليات المركزية للمجلس القومي لحقوق الإنسان: 01032572895

01032561287

01032475116

01033272086

01030834794

01030170573

01030681169

01032494851

أرقام أرضى: 37499771 – 37621040 – 33353279 - 37624953 02

فاكس: 37624859 02 أرقام التواصل مع الغرف الفرعية بالمحافظات:

1 – الفيوم: 01064015545

2 – بني سويف: 01286299959

3 – أسيوط: 01224845144

4 – سوهاج: 01066799212

5 – أسوان 01153399272

6 – السويس 01026252415

7 – بورسعيد 01229035327

8 – الاسماعيلية 01030120895

9 – كفر الشيخ 01224017735

10 – الغربية 01270187347

11 – القليوبية 01002829972

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