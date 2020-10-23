ويؤكد المجلس ثقته بالمشاركة الفعالة للمواطنين فى اختيار ممثليهم، بما يعد انعكاسًا لدور المجتمع المدنى والقوى السياسية فى الحشد للمشاركة فى العملية الانتخابية.
للتواصل مع غرفة العمليات المركزية للمجلس القومي لحقوق الإنسان:
01032572895
01032561287
01032475116
01033272086
01030834794
01030170573
01030681169
01032494851
أرقام أرضى: 37499771 – 37621040 – 33353279 - 37624953 02
فاكس: 37624859 02
أرقام التواصل مع الغرف الفرعية بالمحافظات:
1 – الفيوم: 01064015545
2 – بني سويف: 01286299959
3 – أسيوط: 01224845144
4 – سوهاج: 01066799212
5 – أسوان 01153399272
6 – السويس 01026252415
7 – بورسعيد 01229035327
8 – الاسماعيلية 01030120895
9 – كفر الشيخ 01224017735
10 – الغربية 01270187347
11 – القليوبية 01002829972
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القومي لحقوق الإنسان يشكل غرف عمليات لمتابعة انتخابات النواب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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