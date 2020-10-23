ضبط أدوية بيطرية ومستحضرات تجميل مهربة بمطار شرم الشيخ.. صور

تمكن رجال الجمارك بمطار شرم الشيخ الدولي برئاسة أيمن شملول مدير الجمرك من إحباط محاولة تهريب كمية من الأدوية البيطرية ومستحضرات التجميل بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنه 63 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 . ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة سكاى آب القادمة من أوكرانيا، اشتبه محمد الدغيدى مأمور الجمرك فى راكب مصرى قادم من أوكرانيا نظرا لإرتباكه . وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعةX-RAY بمعرفة حسام مصطفى مأمور الفحص فتبين وجود أجسام معتمة داخل بحقائبة . وبالعرض على أيمن شملول مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة من محمد الدغيدى مأمور الجمرك لتفتيش الحقائب فتبين وجود 916 عبوة مستحضرات تجميل وأدوية بيطرية منها 744 عبوة مستحضر تجميل و 172 علبة أدوية بيطرية بكل منها 3 أمبول مخفاة بين طيات الملابس داخل حقائبه، وتقدر قيمة المضبوطات بمبلغ 250 ألف جنيه . قرر يوسف وصفى مدير عام جمارك الفروع يوسف إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 9 لسنة 2020 وتحريز المضبوطات .

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