فيديو.. الأوقاف تعلن انطلاق الدفعة الثانية للأئمة والواعظات

نشرت وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، على موقعها الرسمى فيديو بعنوان "طريق التنوير" أعلنت من خلاله انطلاق فعاليات الدفعة الثانية للأئمة والواعظات بنظام الدورات المتكاملة.





وأوضحت الأوقاف فى الإعلان أن ذلك يأتى استمرارًا لخطة الوزارة فى العمل على صقل معارف الأئمة والواعظات فى كل فروع المعرفة، الشرعية، والتثقيفية، والحاسب الآلى، واللغات الأجنبية لإعداد جيل من الأئمة قادر على فهم ونشر صحيح الدين، وتفنيد شبهات المتطرفين ودحض أباطيلهم. كما أعلنت الأوقاف عن انطلاق دورات الحاسب الآلى بأكاديمية الأوقاف الدولية، والتى تأتى فى إطار حرص الوزارة على رفع كفاءة جميع العاملين بها واستمرار لخطة الوزارة فى التدريب والتأهيل ومواكبة لغة العصر.

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