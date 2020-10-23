عضو بالشيوخ: الأصل فى العملية الانتخابية المشاركة.. صوتك يعنى وجودك

وقال جلال فى بيان صحفى، اليوم الجمعة: أدعو كل مواطن مصرى يعيش على أرض بلدنا المخضبة بدماء أبطالنا البواسل، وتحت شمسنا التى أشرقت على وادى النيل لخمسة آلاف عام، حين كانت مصر دولة قبل أن يدخل المصطلح إلى أدبيات التاريخ، للمشاركة فى انتخابات مجلس النواب المصرى خلال اليومين القادمين".
وأضاف جلال: "تتعرض الدولة المصرية لعدد من المخاطر الوجودية، وتحتاج إلى كل الدعم لإتمام عملية تثبيتها، ومن هنا تأتى أهمية بناء المؤسسات، والأصل فى العملية الانتخابية هو المشاركة".
وأوضح: "دفع المصريون أثمانًا باهظة تُقاس بالدماء ليكون لهم صوتًا، ولا يجب أن نسمح لأحد بسلب هذا الحق منا بحجة المقاطعة، مع محاولات إشاعة اليأس وترويج الشائعات".
واختتم جلال البيان: "كل صوت هو رصاصة فى يد جندى وفى صدر إرهابى.. المجد للشهداء والعار للسلبيين والمتاجرين بالوطن.. صوتك يعنى وجودك".
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