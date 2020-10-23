إسلام الغزولى: المشاركة فى انتخابات النواب حق ومسؤولية كبيرة على الجميع

دعا إسلام الغزولى، مستشار رئيس حزب المصريين الأحرار، لشؤون الشباب، جموع المصريين للمشاركة الفعالة فى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، التى تبدأ غدا السبت، بعد المشاركة الواسعة من قبل المصريين بالخارج.





وأكد الغزولى فى تصريحات صحفية، على أن المشاركة حق ومسؤولية كبيرة على جموع المواطنين للتعبير عن رؤيتهم واختياراتهم لممثليهم تحت قبة البرلمان، مشددا على أن حالة الزخم الكبيرة التى تشهدها الحياة السياسية المصرية، تتطلب المشاركة الفعالة من جموع المواطنين، والتعبير عن رؤيتهم الكاملة بكل شفافية، مشيرا إلى أن المصريين بالخارج على مدار الاستحقاقات الدستورية الماضية كان لهم وجود فعال بكل المشاركات وبمقدمة الصفوف، وأيضا المصريين بالداخل يحرصون دائما على المشاركة.

ولفت إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات منذ انتخابات مجلس الشيوخ وأقرت عدد من التسهيلات التى تمكن المصريين بالخارج من قيامهم بالتصويت من مقرات منازلهم وإرسال خطابات التصويت لمقرات اللجان، وهذه خطوة تتماشى مع البيئة التكنولوجية والإلكترونية لعالم الانتخابات، ومن التسهيلات التى تساعد على زيادة حجم المشاركة، بجانب المساعى الكبيرة للتغلب على العقبات أمام التصويت فى الداخل.

واختتم مستشار رئيس الحزب ، حديثه بالتأكيد على أن الدور الأكبر سيكون فى المشاركة الواسعة من جموع المواطنين فى الداخل على مدارى يومى السبت والأحد، بالمرحلة الأولى واختيار مرشحى الفردى والقائمة، مشيرا إلى حجم المنافسة الكبيرة بالانتخابات من وجود ما يقرب من 4آلاف مرشح على مستوى المقاعد الفردية، وأكثر من قائمة يؤكد أن الفيصل سيكون فى الصندوق الانتخابى وبالتالى المشاركة ستكون الحاسم النهائى.