عماد البحيرى وأحمد عطوان.. خائنان للوطن سقطا فى بئر الإخوان

الهارب والخائن الأول عماد البحيرى، هو مدرس من محافظة الفيوم سافر إلى القاهرة بحثا عن المال وإعطاء دروس خصوصية، فتعرف على معلمة تكبره فى السن منفصلة عن زوجها، وبالفعل استطاع إقناعها بأن يتزوج ابنتها التى تعمل فى مجال العقارات.

وبعد فض اعتصامى رابعة والنهضة الإرهابيين، قرر البحيرى الهروب إلى تركيا مع زوجته، إلا أن السيناريو لم يسر كما هو متوقع، حيث أن لهثه وراء السيدات، دفعه إلى خيانة زوجته ورغبته فى الارتباط من فتاة تركية، مما دفعها إلى العودة إلى القاهرة بصحبة ابنتها.

عماد البحيرى الخائن لوطنه، مطلوب القبض عليه لتنفيذ حكم صادر فى القضية رقم 1 لسنة 2018، جنايات أمن دولة بالسجن لمدة 15 عاما، والمتهم فيها معه الهارب الآخر هشام عبدالله وزوجته غادة نجيب.

الخائن والهارب الثانى هو أحمد عطوان، عرف عنه بين أصدقائه بلقب "أبو لمعة"، لأنه واحد ممن لمعوا فى عهد الحزب الوطنى، وتملق لقياداته ومسح أحذية القائمين عليه، ومع أحداث 25 يناير، قرر القفز من السفينة وهى تغرق، وخلع عباءة الحزب الوطنى لينضم إلى معسكر الجماعة الإرهابية، وفعل معهم مثلما فعل مع من سبقهم.

مسيرة عطوان مع الجماعة الإرهابية، بدأت مع ترشح محمد مرسى للانتخابات، حيث تم الاعتماد عليه كأحد الكوادر الإعلامية، قصة هروبه بدأت عندما سافر إلى لبنان ثم توجه إلى قطر، وينتقل الآن ما بين تركيا وقطر بدعم من التنظيم الدولى للإخوان، باعتباره أحد القيادات التنظيمية المسؤولة عن إثارة الفوضى ودعم نشاط الجماعة الإرهابية.

كما تعتمد الجماعة الإرهابية عليه فى بث الشائعات والأكاذيب ضد الدولة المصرية، بهدف خدمة الأجندات الخبيثة تجاه الدولة المصرية، كما تم استغلال عطوان من جانب الهارب الآخر أيمن نور رئيس قناة الشرق الإخوانية الإرهابية.

ومن المواقف التى تظهر معدن الخائن أحمد عطوان، هى عندما قام أيمن نور فى أبريل من عام 2018 بفصل عدد من العاملين بالقناة الإخوانية، تخلى عنهم عطوان وقرر الانضمام لولى نعمته أيمن نور على حساب زملائه المفصولين.

ولم ينس أيمن نور له هذا الموقف، حيث قرر مكافأته وتخصيص برنامج له بشكل يوم، ليتحول البرنامج إلى "الشارع المصرى".

أما جرائم عطوان، تعود إلى عام 2010 عندما ألقت مديرية أمن الغربية القبض عليه فى 14 مايو، بتهمة التبديد وكتابة إيصلات أمانة وسب وقذف فى قضايا نشر، والاستيلاء على قطعة أرض وشيك بدون رصيد".