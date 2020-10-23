محافظة الجيزة تستعد لانتخابات مجلس النواب بـ 1046 لجنة فرعية و 537 مركز انتخابى

أنهت محافظة الجيزة استعدادتها لانتخابات مجلس النواب المقرر عقدها يومي ٢٤ و٢٥ من الشهر الجاري، فضلا عن تجهيز لجان الانتخابات وتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بسهولة.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة برئاسة السكرتير العام للمحافظة للتنسيق والربط مع كافة الجهات المعنية بإعداد المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين البالغ عددهم 5689401 والموزعين على 1046 لجنة فرعية داخل 536 مركز انتخابى بالمدارس ومراكز الشباب .

وقال المحافظ إنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أثناء العملية الانتخابية، حيث تم توفير عدد كافٍ من المقاعد بالمدارس تم وضعها بحيث تتم مراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين مع تحديد أماكن محددة لوقوف المواطنين على مسافات متباعدة بالإضافة إلى إلزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بأصواتهم ووجود وسائل التعقيم والتطهير بمدخل المقار الانتخابية.

وأشار إلى أنه تمت مراجعة أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس التي تم اختيارها كمراكز انتخابية والتأكد من صلاحية الأبواب الخارجية ودورات المياه والإنارة وتوافر حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع وحجرة لمبيت قوات التأمين وتوافر طفايات الحريق وكشاف طوارئ.

وأكد المحافظ على توفير أماكن انتظار للمواطنين وكبار السن وعمل مظلات ومراجعة وسائل الإطفاء والإنارة الداخلية باللجان العامة والمراكز الانتخابية وتوفير مصدر احتياطي للتيار الكهربائي وتدبير كرسي متحرك بكل مقر بالتنسيق مع الإدارات الصحية.

لافتا ان مديرية الشئون الصحية قامت برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والتنسيق مع مرفق الإسعاف لنشر سيارات الإسعاف وتوزيعها بالقرب من المراكز الانتخابية لمواجهة أي طارئ، حيث سيتم نشر 167 سيارة إسعاف مجهزة للتحرك في أي وقت حسب الحاجة إليها.

وأوضح محافظ الجبزة أنه تم تكثيف أعمال النظافة العامة والتعقيم والتطهير خارج وداخل اللجان وإنارة المداخل ومراجعة كفاءة الإنارة بالطرق والشوارع المؤدية للمقار الانتخابية وتجهيز مولدات كهرباء بديلة حال انقطاع التيار باللجنة وتدبير عدد كافٍ من الكشافات الكهربائية بالتنسيق مع الإدارات التعليمية.

كما وجه محافظ الجيزة الوحدات المحلية والمديريات الخدمية بالوقوف على مسافة واحدة تأكيداً للحيادية والشفافية مع التأكيد على التشجيع للمشاركة فى الإنتخابات بفاعلية من خلال توفير وسائل المواصلات لنقل الناخبين لمقرات اللجان والإشراف على نقل المواطنين للجان بعمل خطوط لنقل المواطنين للجان مجانية.

وناشد محافظ الجيزة المواطنين ضرورة المشاركة الإيجابية فى الانتخابات مؤكدا أنه واجب وطني يجب علي الجميع المشاركة فيه، موجهاً جموع المواطنين بضرورة الخروج إلى صناديق الاقتراع للتعبير عن أصواتهم والمشاركة في العرس الديمقراطي والمشاركة السياسية للنهوض بوطننا الغالي واختيار من يمثلونهم في مجلس النواب.