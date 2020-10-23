نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها على النحو التالي:
نشرت الإعلامية بوسى شلبى فيديو جديد من مطار القاهرة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
نشر محمد رمضان، صورة جديدة له من مدينة دبي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
احتفل الفنان أحمد السعدني بعيد ميلاد والده من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج#اللهم افريقيا أهلاويه تشجيعا للفريق علي تخطى عقبة الوداد البيضاوي المغربي في مباراة الليلة المقرر إقامتها فى التاسعة من مساء اليوم بإستاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا .
شاركت جنا عمرو دياب جمهورها فيديو جديد من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز السوشيال.. نجوم الفن يتجهون إلى الجونة وجنا عمرو دياب تبهر متابعيها بالغناء.. وهاشتاج الأهلي يتصدر الترند على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.