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محمد سياف - ابو ظبي - يبحث الكثير من المتابعين عن المرشحين لمجلس النواب 2020 لمعرفة أرقام ورموز المرشحين لانتخابات مجلس النواب 2020 داخل أوراق الكشوف الانتخابية ليسهل علية اختيارهم داخل اللجان غدا وعدم البحث لمدة طويلة داخل كشوف الانتخابات عن المرشحين الذين يدعمونهم في الانتخابات ولتجنب بطلان أصواتهم في حالة الاختيار بشكل خاطئ أو الشطب داخل ورقة الانتخاب ومن المقرر أن تقام انتخابات مجلس النواب 2020 للمرحلة الأولي داخل مصر يومي السبت والأحد الموافق 24 و 25 من شهر نوفمبر 2020 في محافظات الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر بالإضافة إلي محافظات الإسكندرية، البحيرة، مطروح .

اعرف الآن المرشحين لمجلس النواب 2020 داخل دائرتك وأرقامهم ورموزهم

تقوم الهيئة الوطنية للانتخابات بمجهود جبار لضمان خروج انتخابات مجلس النواب 2020 بشكل يليق بمصر وذلك بالتعاون مع جميع الهيئات ومؤسسات الدولة وتحت إشراف قضائي كامل داخل جميع اللجان ومن المقرر أن تجري الانتخابات في 143 دائرة انتخابية ويتنافس داخلها حوالي 1879 مرشحا وقد قامت الهيئة الوطنية للانتخابات بعمل صفحة داخل موقعها للتعريف بالمرشحين داخل كل دائرة وسيرة ذاتية لكل منهم واليكم متابعينا رابط معرفة المرشحين لمجلس النواب 2020 داخل دائرتك وأرقامهم ورموزهم

(https://www.elections.eg/candidates)

كيفية معرفة لجنتك الانتخابية بالرقم القومي

كما يمكنكم متابعينا الأعزاء معرفة لجنتك الانتخابية في انتخابات مجلس النواب 2020 عن طريق موقع الهيئة أيضا وذلك عن طريق ادخال الرقم القومي الخاص بك والمكون من 14 رقم في المربع الخاص بذلك والضغط علي زر استعلم لتظهر لك جميع بيانات لجنتك الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية ورقمك في الكشوف الانتخابية مما يسهل عليك عملية الإدلاء بصوتك يوم الانتخابات واليكم متابعينا رابط الاستعلام عن لجنتك الانتخابية بالرقم القومي

(https://www.elections.eg/home)

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