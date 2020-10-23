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انت الان تتابع تفاصيل خبر جدول مرتبات أكتوبر 2020 .. أعرف يوم قبضك والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - جدول مرتبات أكتوبر 2020 ومعرفة يوم القبض من أكثر الأمور التي تهم العاملين بالجهاز الإداري بالدولة خلال الساعات الماضية، خاصة ومع اقتراب موعد بدء صرف مرتبات أكتوبر 2020، والذي حددته وزارة المالية بداية من يوم 25 من شهر أكتوبر، بعد أن تم تقسيم العاملين بالجهاز الإداري للدولة لمجموعات من الوزارات والهيئات على عدة أيام منعاً للتزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي وما ينجم عن ذلك من تعرض هؤلاء العاملين لمخاطر الإصابة بوباء كورونا المستجد (كوفيد -19)، وسوف نقوم في السطور التالية ببيان موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2020 وفقاً للكتاب الدوري رقم 140 لسنة 2020 الصادر من وزارة المالية في هذا الشأن، حتى يعرف العاملين في الدولة يوم القبض وفقاً للجدول المعلن من قبل وزارة المالية.
جدول مرتبات أكتوبر 2020 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة:-
جدول مرتبات أكتوبر 2020 وفقاً للكتاب الدوري رقم 140 الصادر من وزارة المالية، فإن موعد بدء صرف مرتبات أكتوبر 2020 يوم الأحد الموافق 25 أكتوبر 2020 للمجموعة الأولي ، ويوم الاثنين الموافق 26 أكتوبر2020 للمجموعة الثانية، ويوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 للمجموعة الثالثة ويمكن معرفة يوم صرف مرتبات أكتوبر للعاملين مختلف الوزارات والمصالح الحكومية وذلك وفقاً للتقسيمه المعلنة من قبل وزارة المالية بالجدول التالي :-
|اليوم
|الوزارات والهيئات
|الأحد 25 أكتوبر 2020
|وزارات الصحة ، التضامن الاجتماعي، التموين، النقل، الاتصالات، القوى العاملة، الإنتاج الحربي، الهجرة وشئون المصريين بالخارج، قطاع الأعمال العام، شؤون مجلس النواب، الداخلية، الأوقاف، الثقافة، الآثار، الإسكان، التجارة والصناعة، الطيران المدني، البيئة ، السياحة، البترول، الجهات التابعة لتلك الوزارات من مصالح وهيئات عامة خدمية واقتصادية.
مديريات الشئون الصحية، مديريات التضامن الاجتماعي، مديريات التموين، مديريات الطرق والنقل، مديريات القوي العاملة، مديريات الإسكان والمرافق.
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، المجلس القوي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، مجلس النواب.
|الاثنين 26 اكتوبر 2020
|وزارات التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، والجهات التابعة لتلك الوزارات فى المحافظات، مديريات التنظيم والإدارة والجامعات، ودواوين المحافظات.
كما سيتم فى ذلك اليوم أيضاً صرف مرتبات عدد من الجهات والهيئات المستقلة مثل القضاء والنيابة العامة وهيئات النيابة الادارية، وهيئة قضايا الدولة، مجلس الدولة، والرقابة الادارية، الهيئة العامة للرقابة المالية، المحكمة الدستورية العليا، دار الإفتاء المصرية، اللجنة العليا للانتخابات، ومعهد الخدمات المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
|الثلاثاء 27 أكتوبر 2020
|وزارات التربية والتعليم، الزراعة واستصلاح الأرضي، الموارد المائية والري، الخارجية، الشباب والرياضة، المالية، الجهات التابعة لهذه الوزارات، مديريات التربية والتعليم، مديريات الزراعة، الشباب والرياضة، الأزهر الشريف، رئاسة مجلس الوزراء، رئاسة الجمهورية، وباقي الجهات الحكومية التي لم تصرف مرتباتها خلال اليومين السابقين.
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