انت الان تتابع تفاصيل خبر جدول مرتبات أكتوبر 2020 .. أعرف يوم قبضك والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - جدول مرتبات أكتوبر 2020 ومعرفة يوم القبض من أكثر الأمور التي تهم العاملين بالجهاز الإداري بالدولة خلال الساعات الماضية، خاصة ومع اقتراب موعد بدء صرف مرتبات أكتوبر 2020، والذي حددته وزارة المالية بداية من يوم 25 من شهر أكتوبر، بعد أن تم تقسيم العاملين بالجهاز الإداري للدولة لمجموعات من الوزارات والهيئات على عدة أيام منعاً للتزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي وما ينجم عن ذلك من تعرض هؤلاء العاملين لمخاطر الإصابة بوباء كورونا المستجد (كوفيد -19)، وسوف نقوم في السطور التالية ببيان موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2020 وفقاً للكتاب الدوري رقم 140 لسنة 2020 الصادر من وزارة المالية في هذا الشأن، حتى يعرف العاملين في الدولة يوم القبض وفقاً للجدول المعلن من قبل وزارة المالية.

جدول مرتبات أكتوبر 2020 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة:-

جدول مرتبات أكتوبر 2020 وفقاً للكتاب الدوري رقم 140 الصادر من وزارة المالية، فإن موعد بدء صرف مرتبات أكتوبر 2020 يوم الأحد الموافق 25 أكتوبر 2020 للمجموعة الأولي ، ويوم الاثنين الموافق 26 أكتوبر2020 للمجموعة الثانية، ويوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 للمجموعة الثالثة ويمكن معرفة يوم صرف مرتبات أكتوبر للعاملين مختلف الوزارات والمصالح الحكومية وذلك وفقاً للتقسيمه المعلنة من قبل وزارة المالية بالجدول التالي :-