انت الان تتابع تفاصيل خبر بالمستندات| الخميس القادم إجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين بالدولة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور “مصطفى مدبولي” قراراً رسمياً باعتبار يوم الخميس القادم إجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة المصرية، وذلك بمناسبة المولد النبوي الشريف، كل عام وحضراتكم بخير.

إجازة المولد النبوي

وتحاول الحكومة المصرية الإعلان دائماً عن أيام الإجازات الرسمية لها طوال العام، وذلك من خلال الخريطة الزمنية التي يتم الإعلان عنها مع بداية كل عام، وحرصت الحكومة على منح جميع العالمين إجازة رسمية مدفوعة الأجر في تلك المناسبات التي تحتفل بها دائماً.

وكان مجلس الوزراء قد اعتمد يوم الخميس القادم إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف، وتحاول الدول الإسلامية جميعها بالاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وذلك من خلال منح جميع العاملين بها إجازة في هذا اليوم، كما يتم إقامة العديد من الاحتفالات الدينية في هذا اليوم وقد تبدأ مع بداية شهر ربيع الأول وحتى يوم ميلاد الحبيب صلى الله عليه وسلم.

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ويحتفل العالم الإسلامي والدول الإسلامية بيوم ميلاد الحبيب المصطفى، وقد تختلف الاحتفالات من مكان إلى آخر، سواء من خلال إقامة أمكن للإنشاد الديني والمديح، أو من خلال توزيع حلوى المولد على المواطنين، أوغيرها من طقوس يتم عملها سنوياً.